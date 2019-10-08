Финансовый капкан, потери и срывы: кому гороскоп на сегодня предвещает беды

Четырем знакам Зодиака гороскоп на сегодня сулит серьезные неприятности / Скриншот

Гороскоп 2019 предупреждает, что во вторник, 8 октября, четырем знакам Зодиака - Рыбы, Рак, Лев и Телец - грозят серьезные проблемы.

Рыбам "светят" аварии и утраты, Ракам - финансовый капкан, Львам - нервные срывы, а Тельцы могут потерять друзей.

Гороскоп на 8 октября 2019: кому грозят нешуточные неприятности

Гороскоп 2019 Рыбы

Рыбы могут столкнуться с проблемами с деньгами. Автомобилистам обязательно быть очень внимательными на дороге. В этот день необходимо предельно осторожно подходить к выполнению любой работы - высока вероятность получения травм.

Из-за проблем не стоит замыкаться в себе, советует гороскоп на сегодня. Лучше не тратить много сил на решение чужих проблем. Проявление высокой активности на работе может привести к повышению зарплаты. Нельзя лезть в чужой монастырь со своими заморочками.

Гороскоп Рак 2019

Ракам не стоит сильно высоко парить в облаках - из-за этого можно угодить в финансовый капкан. Не стоит забывать включать критическое мышление и учитывать возможные непредвиденные расходы, посоветовал гороскоп 2019. Необходимо избавляться от тщеславия, иначе - оно может поглотить.

Есть шанс завершить давно начатое дело. Благоприятное время, чтобы организовать посиделки с близкими. В душе Раков может зародиться очень теплое чувство к давно знакомому человеку, возможно - к коллеге.

Гороскоп Лев 2019

У Львов энергия почти иссякла, поэтому им будет присуща нервозность. Необходимо держать эмоции под контролем и попытаться возобновить свой энергетический потенциал.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог назвала самые "напряжные" моментыВ этот день нельзя проводить какие-либо операции с деньгами и начинать новые дела, предупреждает гороскоп на 8 октября 2019. Не стоит верить полученным обещаниям. Может навалиться куча неожиданной мелкой работы. Хороший день, чтобы обновить образ.

Гороскоп на 2019 Телец

Тельцы могут потерять много старых друзей из-за отступления от принципов и убеждений. Представителям этого знака гороскоп на сегодня советует готовиться к "атаке" разных домашних хлопот и запастись терпением.

В семейных отношениях вероятны конфликты. Есть вероятность получения плохой новости. Возможно, обнаружится допущенная серьезная ошибка, допускает гороскоп 2019. Нельзя эмоционально реагировать на проблемы, но и держать негатив в себе тоже не стоит - поговорите с кем-то по душам или займитесь любимым делом.

Ранее был обнародован гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. Гороскоп на второй месяц осени составил астролог Влад Росс. Эксперт говорил, что в октябре текущего года чаще всего удача будет улыбаться Львам.