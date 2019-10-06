Гороскоп на неделю: астролог назвала самые "напряжные" моменты

Во второй половине 7 октября будут напряженные моменты, предупреждает гороскоп на неделю / Скриншот

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина составила гороскоп на неделю - 7-13 октября.

Самые напряженные моменты будут во второй половине понедельника, 7 октября, и в субботу и воскресенье, 12-13 числа, написала эксперт в Instagram.

Володина предупредила, что в начале недели прогнозируются досадные неурядицы и дурацкие новости, а в конце - борьба.

"…Самые напряженные моменты недели - вторая половина дня понедельника… и выходные... Особенно для Овнов, Весов, Тельцов и Скорпионов", - отметила автор.

Астролог добавила, что Рыбам и Стрельцам с 10 до 13 октября "светит" очень продуктивный период. Также эксперт сообщила, что с 9 октября начнется время провокаций, ссор, сексуальных страстей, перегретых эмоций и манипуляций в отношениях.

Астролог Влад Росс говорил, что с 8 октября возможны изнасилования и различные сексуальные скандалы, поскольку, начиная с этого числа и до конца месяца, Венера будет находиться в Скорпионе, а это знак сексуального насилия.

Напомним, Влад Росс привел гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и отметил, что в конце месяца ожидается катастрофический период. Астролог посоветовал автомобилистам заменить шины.