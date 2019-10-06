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Время ловкачей и фокусников: астролог назвала везунчиков октября 2019

6 октября 2019, 05:30

Сочетание Луны и Меркурия дает сильную ментальную природу и творческий интеллект, подчеркнула Оксана Костюк.

У родившихся под лунным созвездием Хаста жизнь полна крайностей

У людей, родившихся под лунным созвездием Хаста (27 сентября – по 9 октября) жизненной целью является освобождение, к которому идут через трудолюбие и добрые дела.

Символы Хасты – раскрытая ладонь, сжатый кулак и гончарный круг, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Она подчеркнула, что у родившихся под этим созвездием жизнь полна крайностей: из большой бедности они могут подняться к серьезному состоянию, богатству или наоборот – потерять многое.

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По ее словам, по Кама-Сутре животное Хасты - буйволица. Но несмотря на ловкость и сноровку, ее сексуальные наклонности не очень изысканны. Они стремятся к совершенству сами и ищут идеального партнера для себя.

"У этих людей в прямом смысле "золотые руки". В профессиональной сфере они успешны там, где требуется скрупулезность, внимательность, чувство утонченности, а именно художники, ремесленники, скульпторы, ученые, учителя и писатели. Кроме того, будучи практичным знаком, Хаста дает возможность проявить себя в сфере продаж и в бизнесе, маркетинге, в сфере коммуникаций. Более того они успешно трудятся в больницах, госпиталях, прекрасные акушеры и целители. Они хорошо действуют в сфере индустрии путешествий, являются блестящими менеджерами. Также среди рожденных с Луной в накшатре Хаста много талантливых астрологов и хиромантов, людей, которые способны прочесть линии руки человека", - рассказала астролог Главреду.

Рука и сжатый кулак: что нужно знать о символах судьбы

Рука отображает судьбу человека и его жизненные усилия. Правая и левая руки олицетворяют собой положительное и отрицательное, мужскую и женскую энергии, прошлые и будущие жизни. Левая рука – женская часть – то, с чем человек рождается – это наш инстинкт; правая – мужская – то, что мы создаем – наша воля, пояснила эксперт.

Второй символ – это "сжатый кулак", который олицетворяет секретность, закрытость с одной стороны и намерение, устремления, решительность – с другой. Хаста также связана с жульничеством, обманом и манипуляциями чтобы ввести других в заблуждение, в иллюзию. Закрытый кулак — это проблемы в отношениях с другими. Хасты предпочитают не дружить, а сотрудничать, отметила она.

"Гончарный круг" напрямую связан с гончарным делом и со всеми видами ремесел в целом. Они очень трудолюбивые, им важно всегда быть вовлеченными в определенные процессы, что-то делать. У людей Хасты очень сильное ощущение времени, они способны делать самую мелкую работу руками и точно в срок. 

Также они знают, как очищать различные процессы или явления, умеют отбирать нужное и выбрасывать ненужное. Они часто жестикулируют, выражая свои чувств, для них характерны восточные движения руками, когда четыре пальца соединяются с большим, - подчеркнула Костюк.

Тайные знания и творческое начало: о чем говорит сочетание Луны и Меркурия

Она обратила внимание на то, что сочетание Луны и Меркурия дает сильную ментальную природу человеку, которую психологи называют творческим интеллектом. Также они обладают хорошими ораторскими способностями.

Читайте такжеКама-Сутра и подарки любимым: астролог рассказала, как узнать свой настоящий знак ЗодиакаВ то же время Меркурий экзальтирован в этом знаке Девы, поэтому чистота мысли, ясность мысли и поступков, в сочетании с самообладанием и самоконтролем, прекрасным чувством юмора.

Они настолько быстро схватывают различные вещи, что познают мир обычным наблюдением, без изучения. В Хасте очень проявляется тайное знание из прошлых жизней, добавила астролог.

Алчность и обман: как не попасть в ловушку корысти

Она также выделила главные проблемы, с которыми сталкиваются люди, родившиеся в этот период.

Проблемы:

⇛ любят игры разума – придумывание различных схем, могут погрязнуть в материализме;

⇛ могут обманывать, мошенничать; жадны и не способны отпускать что-либо или кого-либо;

⇛ как только их эго выходит из-под контроля и без божественного провидения часто сталкиваются серьезными проблемами;

⇛ их взгляд заточен на различные мелкие детали, они очень наблюдательны и замечают разные вещи. И если кто-то не дотягивает до их уровня, их стандарта, то они могут быть очень критичны.

Костюк добавила, что Хаста активизируется в 2, 5, 21, 23, 45, 49, 67, 76, 78 лет.

Напомним, ранее астролог предупредила об опасностях в начале октября.

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