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От стрижки и окрашивания до маникюра с массажем: астролог назвала важные даты в октябре 2019

7 октября 2019, 03:27

Пришло самое благоприятное время для процедур красоты, изменений в стиле и внешности, уверена астролог.

Косметика
Астролог назвала важные даты для красоты и спа-процедур / sympaty.net

В октябре наступило благоприятное время для эстетики, красоты и спа-процедур, рассказала астролог Ирина Калиновская.

"Мы вошли в прекраснейший период. Венера, планета любви, красоты и эстетики, перешла в знак Весов, в знак своей наивысшей силы, в свою обитель. Этот союз принесет много-много любви и взаимопонимания, большое количество одиноких сердец распрощаются со своим одиночеством", - пояснила она в комментарии Главреду.

По ее словам, сейчас пришло самое благоприятное время для процедур красоты, изменений в стиле и внешности.

Астролог уверена, что именно сейчас исчезнет чрезмерная критичность восприятия себя, своего внешнего вида (чему ранее способствовало положение Венеры в прагматичном и скрупулезном знаке Дева).

Читайте такжеПридавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октября"Именно сейчас появится желание выглядеть красиво, утонченно и изысканно. И не отказывайте себе в этом. Поощряйте свои желания, чтобы не только выглядеть красиво, но и быть счастливыми. Поборем осеннюю хандру красотой и уверенностью в себе", - отметила эксперт.

Она посоветовала, чтобы все бьюти-процедуры прошли максимально успешно и не закончились нежелательными последствиями, рекомендуется синхронизировать запись в салон красоты с Лунным календарём и соответствующими датами.

Стрижки (как подстригание кончиков, так и кардинальная смена формы причёски): 7, 9, 10, 18, 20, 25 октября.

Окрашивание волос: 8, 13, 14, 18, 19, 21 октября.

Маникюр и педикюр: 13, 15, 18, 19, 21, 25 октября.

Эпиляция и депиляция: 7, 21, 25 октября.

Массажи: 14, 19, 21, 25 октября.

Инъекционная косметология: 10, 18, 19, 25 октября.

Начало лечения: 8, 10, 18, 21, 25 октября.

Удаление зубов и хирургические вмешательства: 16, 18, 20, 21, 25 октября.

Напомним, ранее астролог назвала везунчиков октября 2019.

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