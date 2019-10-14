И рыбку съесть, и в пруд не лезть: астролог рассказал, чего ждать от генпрокурора Рябошапки

Астролог спрогнозировал, сколько продержится Рябошапка на должности генпрокурора / Фото пресс-службы президента

14 октября исполняется 43 года новому генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Судя по его гороскопу, Рябошапка не должен был стать прокурором, эта должность не для него. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Гороскоп Рябошапки говорит, что, получив должность генпрокурора, он будет пытаться угождать "и вашим, и нашим". Выполнять честно, добросовестно и в полной мере свои обязанности он вряд ли будет. Тем более, что представители знака Весов всегда пытаются "и рыбку съесть, и в пруд не лезть". То есть такой генпрокурор будет пытаться найти и точки соприкосновения с Порошенко, и угождать новой власти", – рассказал астролог.

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"Без сомнения, генпрокурору будут пытаться заносить за деньги "правильное" решение вопросов, но он от них далеко не всегда захочет отказываться. Луна у него в зодиакальном знаке Рака, а это люди, которые "пятятся назад", когда все вокруг движутся вперед", – отметил Влад Росс.

По прогнозам астролога, Руслан Рябошапка сможет продержаться на должности генерального прокурора не больше года.

"Рябошапку скоро уволят. В его гороскопе Марс в соединении с Ураном, что сулит ему ссоры с влиятельными людьми", – добавил эксперт.

Кроме того, по словам Росса, в годовом гороскопе у Рябошапки – Меркурий в соединении с Марсом.

"Это – не очень благоприятный аспект, указывающий на то, что человеку проблематично будет продержаться на своем посту весь ближайший год", – пояснил астролог.

Влад Росс убежден, что в ГПУ будет очень заметна ангажированность нового генпрокурора, в частности, это будет видно по его нежеланию расследовать определенные дела и готовность на них закрывать глаза.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина"Он будет много говорить, но мало делать. Марс в соединении с Ураном свидетельствует о том, что его действия не будут целенаправленными, будут нервными. Он будет метаться из стороны в сторону, во многом будет неопределенным", – подчеркнул астролог.

По мнению Росса, генеральным прокурором Украины должен быть человек, рожденный под знаком Скорпиона, а не Весы, как Рябошапка. Потому что, как объяснил астролог, Весы "не смогут действовать эффективно, а будут стараться угодить всем", тогда как генпрокурор должен вести жесткую линию, чтобы виновные в преступлениях были наказаны.

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