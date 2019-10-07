Как жить по лунному календарю 8 октября: как не упустить главную удачу

Как жить по лунному календарю 8 октября: деньги, похудение и прическа / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 8 октября 2019, прогнозирует день энергичный. Но главное – вовремя направить эту энергию в нужную русло, иначе человек рискует провести день вхолостую. Особенно хорошо заходят умственные и творческие проекты.

Луна перешла в Водолей. Это 11-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 8 октября. Стрижка не принесет здоровья ни волосам, ни организму в целом. Поэтому ради чего-то простого и рисковать не стоит. Если уж посещать салон, то ради броской и экстравагантной стрижки – и аналогичного окрашивания.

Чем чаще расчесываете волосы – тем лучше связь с Миром Космоса в этот день.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 8 октября. Можно покупать технику, особенно гаджеты последних моделей и всякие новинки.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 8 октября. На растущей Луне не советуют астрологи лечить зубы. Исключение, само собой, делается для острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 8 октября 2019 – день для физических нагрузок нейтральный.

Внимательно стоит следить за проявлением хронических болячек: сегодня возможно обострение.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 8 октября. День для заготовок на зиму и работы в огороде нейтральный. А вот домашние растения пересаживать самое время.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.