"Черная дыра" в любви: астролог рассказал, когда Леся Никитюк выйдет замуж

Астролог объяснил, почему Лесе Никитюк опасно откладывать материнство / instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк 19 октября отмечает свой 32-ой день рождения. Она родилась под "королевским градусом" Льва, потому на протяжении всей жизни ее ждет полная "пруха" во всем. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Единственное "слабое место" гороскопа Леси Никитюк, по словам астролога – расположение планет в доме любви и семейных отношений.

"В доме любви – и планета несчастья и сложностей Сатурн, и Уран, несущий нестабильность в отношениях (сегодня люблю, завтра – не люблю), и Нептун, планета скрытой любви (она может скрывать свои отношения с избранником и не обнародовать подробности личной жизни). Наверное, тема любви и отношений – самая сложная в ее жизни", – отметил Росс.

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"Одна из причин, почему пока что не складывается личная жизнь телеведущей – она любит малолеток. В ее гороскопе Венера в соединении с Меркурием. Именно этот показатель часто встречается в гороскопе людей, склонных выстраивать близкие отношения с теми, кто младше их. Сами по себе эти люди тоже молоды духом. Но вот серьезные семейные отношения у них при этом тяжело выстраиваются. Потому для семейной жизни им крайне необходим именно зрелый человек", – объяснил эксперт.

Однако гороскоп Леси Никитюк говорит о том, что, в итоге, ее семейная жизнь сложится, и уже совсем скоро на ее пальце появится обручальное кольцо.

"Сатурн, символ зрелости и успеха в семейной жизни, войдет в дом брака е ее гороскопе в 2021 году. Потому осенью 2021 года состоится свадьба Леси Никитюк. Встретить своего избранника она может уже весной-летом 2020 года, а к 2021-му уже оформится ее семейная жизнь", – отметил Влад Росс.

Читайте также"Не умеют врать": назван самый честный знак ЗодиакаК тому же, астролог обратил внимание на то, что в гороскопе Никитюк – Черная Луна во Льве.

"Лев указывает на сферу любви, отношений, материнства. И из-за Черной Луны во Льве в этой сфере пока что зияет "черная дыра". Это также указывает риск, связанный с материнством: если она будет долго его откладывать, потом может оказаться слишком поздно", – предостерег Росс.

Что касается карьеры, то Леся Никитюк – прекрасный пиарщик и умеет правильно себя подать, отчасти поэтому постоянный успех в ее карьере обеспечен, уверен астролог. По его словам, в середине жизни телеведущей, к 36-48 годам, когда в ее гороскопе Юпитер будет на возвышении в доме карьеры и успеха, она будет на пике популярности.

"Сейчас она телезвезда, но позже она может стать продюсером, причем гениальным", – добавил Росс.

Кроме того, Леся Никитюк – по-настоящему увлеченный и любящий свое дело человек, отметил астролог.

"Она всегда в работе, всегда при деле. При этом она очень увлечена тем, что делает. Она не может жить без какого-либо проекта, потому, едва закончив один проект, она тут же берется за другой. Луна у нее в Деве, что свидетельствует о том, что она – прагматичный человек", – рассказал Влад Росс.

По прогнозу астролога, 2020 год будет не очень благоприятен для Никитюк, так как в дом работы и деятельности войдет Сатурн.

"Из-за этого в феврале-марте дела могут застопориться, либо она вернется к тем проектам, в которых уже была задействована раньше, например, в "Орел и Решка", – добавил он.

Читайте такжеБожий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку ЗодиакаЭтот период невезения в работе будет непродолжительным.

"В 2020 году завершится проект Леси Никитюк "Le маршрутка". После него начнется новый – он будет финансово очень успешным. Допускаю, что это может быть триумфальное возвращение к проекту, в котором она была задействована раньше. В любом случае именно на этом этапе у нее будет очень серьезная финансовая поддержка, в нее будут вкладывать деньги охотно, потому что все, к чему бы они ни прикасалась, все превращается в золото", – прогнозирует Росс.

Кроме того, гороскоп Никитюк указывает на ее сильные патриотичные чувства, отметил астролог.

"Кто-кто, но она точно никогда не продастся, например, той же России. Она очень верит в Украину, в свой успех здесь. И у нее Белая Луна в Рыбах, а это значит, что по ее вере ей будет дано", – прогнозирует Влад Росс.

Негативной чертой телеведущей астролог считает шопоголизм.

"Она не пропускает ни один магазин. Очень любит менять наряды, что-то новое. Поэтому она часто спускает деньги на ветер", – отметил эксперт.

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