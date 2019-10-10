Лунный календарь дел на 11 октября 2019: как привлечь деньги в кошелек

В 14-е лунные сутки лучше всего заниматься творчеством, восстановлением сил и побаловать себя спонтанной приятной покупкой.
Лунный календарь на завтра, 11 октября 2019, обещает удачу в финансовых делах – но полный раздрай в эмоциональном плане. Эмоциональные качели будут мешать в работе и построении отношений. Так что лучше всего заниматься творчеством (где эмоциональность лишь на пользу), восстановлением сил и побаловать себя какой-то спонтанной приятной покупкой.
Луна находится в знаке Рыб. Это 14-е лунные сутки.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 11 октября. Стрижка не укрепит волосы, зато поможет наладить финансовый поток в свой карман.
Чтобы не нарушить связь с Миром Космоса, доверять окрашивание чужому человек сегодня не следует.
Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 11 октября. Самое время для спонтанный покупок, совершенных под действием момента. Недорогих, возможно, непрактичных – но радующих глаз и сердце.
Читайте также11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из домуЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 11 октября. На растущей Луне всё еще не советуют лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.
Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 11 октября 2019 – тренируем пресс, ягодицы, но бережем ступни.
Высок риск растяжений, так что в спортзале стоит быть внимательным при разминках и заминках, а на улице – если носите обувь на каблуке.
Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 11 октября. Стоит заняться домашними растениями: поливом, пересадкой.
Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.