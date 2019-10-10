Лунный календарь дел на 11 октября 2019: как привлечь деньги в кошелек / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 11 октября 2019, обещает удачу в финансовых делах – но полный раздрай в эмоциональном плане. Эмоциональные качели будут мешать в работе и построении отношений. Так что лучше всего заниматься творчеством (где эмоциональность лишь на пользу), восстановлением сил и побаловать себя какой-то спонтанной приятной покупкой.

Луна находится в знаке Рыб. Это 14-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 11 октября. Стрижка не укрепит волосы, зато поможет наладить финансовый поток в свой карман.

Чтобы не нарушить связь с Миром Космоса, доверять окрашивание чужому человек сегодня не следует.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 11 октября. Самое время для спонтанный покупок, совершенных под действием момента. Недорогих, возможно, непрактичных – но радующих глаз и сердце.

Читайте также11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из домуЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 11 октября. На растущей Луне всё еще не советуют лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 11 октября 2019 – тренируем пресс, ягодицы, но бережем ступни.

Высок риск растяжений, так что в спортзале стоит быть внимательным при разминках и заминках, а на улице – если носите обувь на каблуке.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 11 октября. Стоит заняться домашними растениями: поливом, пересадкой.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.