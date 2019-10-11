Лунный календарь дел на 12 октября: чего стоит бояться и как спастись / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 12 октября 2019, обещает день соблазнов.

Причем соблазн в этот день исходить может как от другого человека, так и от себя самого (к примеру, не стоит поддаваться лени).

Велик риск конфронтации, ошибок в делах, требующих тонких расчетов и внимания к деталям. Так что на работе стоит быть особо бдительным, а подписание важных бумаг лучше отложить.

Луна растет в Овне. Это 15-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 12 октября. Волосы полезно красить, но вот стричь – вредно и для здоровья, и для душевного равновесия.

Чтобы получать энергию из Мира Космоса, стоит сделать прическу с пробором.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 12 октября. Можно одалживать деньги другим.

Читайте также12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 12 октября. На растущей Луне не рекомендуется лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 12 октября 2019 – день нейтральный. Но можно продолжить тренировать пресс, ягодицы (без фанатизма).

День травмоопасный. Стоит быть осторожнее с колющими предметами и огнем. Кроме того, нужно поберечь поджелудочную железу (сделать разгрузочный день) и отказаться от операций на лице.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 12 октября. Можно квасить капусту и готовить выпечку. Домашние растения лучше не трогать.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.