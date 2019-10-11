Лунный календарь дел на 12 октября: чего стоит бояться и как спастись

15-е лунные сутки – травмоопасный день, полный соблазнов.
Лунный календарь на завтра, 12 октября 2019, обещает день соблазнов.
Причем соблазн в этот день исходить может как от другого человека, так и от себя самого (к примеру, не стоит поддаваться лени).
Велик риск конфронтации, ошибок в делах, требующих тонких расчетов и внимания к деталям. Так что на работе стоит быть особо бдительным, а подписание важных бумаг лучше отложить.
Луна растет в Овне. Это 15-е лунные сутки.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 12 октября. Волосы полезно красить, но вот стричь – вредно и для здоровья, и для душевного равновесия.
Чтобы получать энергию из Мира Космоса, стоит сделать прическу с пробором.
Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 12 октября. Можно одалживать деньги другим.
Читайте также12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 12 октября. На растущей Луне не рекомендуется лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.
Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 12 октября 2019 – день нейтральный. Но можно продолжить тренировать пресс, ягодицы (без фанатизма).
День травмоопасный. Стоит быть осторожнее с колющими предметами и огнем. Кроме того, нужно поберечь поджелудочную железу (сделать разгрузочный день) и отказаться от операций на лице.
Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 12 октября. Можно квасить капусту и готовить выпечку. Домашние растения лучше не трогать.
Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.