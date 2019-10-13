Лунный календарь на 14 октября: что нельзя делать в самое конфликтное полнолуние года

Лунный календарь дел на 14 октября 2019: что нельзя делать в полнолуние / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 14 октября 2019, обещает нам точку перелома. Нас ждет самое конфликтное полнолуние года.

Полная Луна в Овне. То есть это полнолуние в октябре 2019 и семнадцатые лунные сутки.

Лунное полнолуние в октябре 2019 отмечает ровно середину между затмениями, одно из которых уже прошло в июле, а второе ожидаются в декабре.

"…все задуманное будет происходить с точностью до наоборот. Нас ждет весьма конфликтное полнолуние. Все, что было спрятано и скрыто до этого, может разоблачаться. Как никогда, это полнолуние может быть связано с поножовщиной, драками и другими преступлениями. Середина месяца в этом плане очень опасна", – предупредил астролог Влад Росс в своем комментарии Главреду.

Эксперт советует уделить это время спокойному семейному отдыху.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 14 октября. Стрижка может плохо сказать на кровеносной и эндокринной системах. Краситься стоит только натуральными красками и в светлые тона.

Мир Космоса наделит сегодня доброй энергией, если волосы заплести в высокий пучок.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 14 октября. Рекомендуется разобраться со всеми долгами, чтобы в убывающую Луну войти без финансового груза.

Читайте также14 октября – праздник Покрова, День матери и благодарения: что нельзя делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 14 октября. На растущей Луне еще не рекомендуется лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 14 октября 2019 – день нейтральный. Стоит дать организму отдых. Можно заняться йогой: энергетика дня способствует.

В полнолуния у людей плохая свертываемость крови, так что любые хирургические операции, по возможности, стоит отложить. Зато хорошо зайдут очищающие процедуры.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 14 октября. Не стоит ни закрывать капусту, ни солить огурцы, ни делать консервированные запасы.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.