  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы

12 октября 2019, 06:14

Росс назвал идеальную, с астрологической точки зрения, дату для проведения местных выборов.

выборы 2019
Астролог рассказал, когда следует провести местные выборы / Reuters

Звезды говорят, что местные выборы в нескольких крупных города и в Киеве состоятся уже в нынешнем году, а по всей территории Украины – весной следующего года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Выборы в Киеве состоятся, скорее всего, в декабре, считает эксперт. Причем Кличко, если выборы состоятся в нынешнем году, еще может рассчитывать на более-менее приличный результат, а если – в следующем, то у него вообще не будет шансов остаться у власти в столице, отметил астролог. Потому, по словам Росса, Кличко выборы как можно раньше нужны даже больше, чем Зеленскому.

Помимо Киева, выборы в этом году пройдут также в Днепре, Одессе и Харькове, прогнозирует Влад Росс. Но местных выборов повсюду в этом году я не вижу.

Он подчеркнул, что в идеале местные выборы следовало бы провести в период, когда на небе будет комбинация на узлах судьбы, которая называется "повозка".

Читайте также"Тефлоновые политики": астролог рассказал, чем обернется скандал для Зеленского и Трампа"Это будет в преддверии новолуния. Плюс будет две двойки в дате, а Юпитер будет в соединении с Марсом и Плутоном", – добавил астролог.

В любом случае, 22 марта (второй месяц) 2020 года стала бы идеальной датой для выборов. "Выборы, проведенные в такой день, могли бы благоприятно сказаться на жизни страны. Но у нас, как обычно, скорее всего назначат на последнее воскресенье марта", – отметил Росс.

Итак, местные выборы состоятся в марте-апреле 2020 года, резюмировал астролог.

Кроме того, по словам астролога местные выборы Украине пройдут одновременно по всей территории страны, в том числе и на Донбассе, на оккупированной его части.

"Как астролог, могу сказать, что этого не стоит бояться. Порошенко нас уже так всех зашугал перспективой выборов в ОРДЛО, что население не может отойти от этих страшилок", – считает Влад Росс.

По мнению Росса, такие выборы по всей территории Украины не будут иметь для Украины никаких негативных последствий.

"Зеленский сейчас в растяжке, поскольку пообещал, что Украина будет выполнять Минские соглашения, а там все прописано. А Зеленский, уже дав такое обещание, не может отказаться и не выполнить", – объяснил Влад Росс.

Нужно отдать должное, Путин все хорошо устроил. Он измотал посредников – Меркель и Макрона – в день, когда родился "Минск-2", и тогда они подписали все, что Путин захотел.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина"Порошенко – хитрый, не любит выполнять взятые на себя обязательства. А Зеленский делает все, что обещал, как Трамп. Трамп говорил, что возведет стену между США и Мекской – и возводит. Все прописано в "Минске": сначала выборы пройдут на территории республик. А Зеленский вынужден выполнять Минские соглашения, хотя он их не подписывал. Они создавались Петром Порошенко. Подписал Порошенко, а выполнять – Зеленскому", – подчеркнул Росс.

Местные выборы всюду, во всех регионах, необходимы для того, чтобы у нас начался экономический рост и стали поступать инвестиции, отметил астролог.

А пока на нашей территории идет конфликт, никто не будет вкладывать в Украину никакие деньги, подчеркнул Влад Росс.

"Зеленский, по всей видимости, пришел к власти, чтобы заробитчане вернулись назад, в Украину. А они смогут вернуться только тогда, когда состоятся выборы и в нашу страну вновь потекут иностранные инвестиции", – отметил Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог местные выборы Владимир Зеленский Влад Росс ОРДЛО астрологический прогноз выборы в ОРДЛО
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:40
Астролог назвал самые рабские знаки зодиака
06:39
"Гадание на кофейной гуще": какой будет цена газа для населения мнение
06:14
Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы
06:00
"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского Видео
05:38
Это уже не вопрос времени: эксперт рассказал о китайской угрозе для России
05:27
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
05:17
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду
05:03
Нет прочистке дымохода: эксперт рассказала, когда нужно отказываться от анального секса
04:47
Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии Видео
04:30
"Гончаруку поставят памятник": эксперт назвал сроки отставки Кабмина Видео
04:12
Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта
03:55
Подарок своими губами: эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым
03:31
Гамбургеры-убийцы: мужчин предупредили о страшной опасности
03:14
"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент
02:44
"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника Видео
02:17
Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США Видео
02:06
"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич назвал участников АТО "гастролерами" Видео
01:54
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
01:30
Эксперт об открытии рынка земли: "Деньги пойдут на проедание" Видео
01:27
По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры
01:05
"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер" Видео
01:01
Топ-модель по-украински 3 сезон выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
00:53
ГПУ готовит подозрение Лукаш: соратники требуют отставки Рябошапки
00:40
"Страшная картина": в киевском парке нашли мертвой девушку Фото Видео
00:27
"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера
00:01
12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать Видео
11 октября, пятница
23:53
В Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в Сирии Видео
23:36
Украина - Литва 2:0. Дубль Малиновского приносит победу сборной, видео голов Видео
23:10
ВВС Турции разбомбили базу спецназа США в Сирии Видео
22:45
Дуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами в ЕС
22:13
Йованович обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения
21:52
Гороскоп на завтра: кому рассчитывать на удачу, признание и успех
21:40
"Купили билет на Кобзона": в Донецке нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - "Штирлиц"
21:33
Названы имена пропавших без вести в Атлантике украинских моряков
21:07
В Киеве у посольства Турции избили протестующих в поддержку курдов Фото Видео
20:54
В большинстве областей Украины назначены местные выборы: названа дата
20:23
В Слуге народа пояснили слова Зеленского о мире на Донбассе
20:21
"Пох*р на всех": "балованной принцесске" Мендель предложили устроить темную после нового скандала со СМИ Видео
20:00
Лунный календарь дел на 12 октября: чего стоит бояться и как спастись
19:47
Привет, Нибиру: нобелевский лауреат по физике анонсировал контакт с НЛО Видео
19:29
Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа
19:28
Цена должна упасть, но возросла: эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией в Украине
19:21
Социологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского
19:19
"Прощай, космический ковбой": из-за смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию с МКС Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
18:54
В России брат Чубайса покинул студию с возгласом "Слава Украине!" Видео
18:51
Заныкал деньги от государства: Жеваго заподозрили в еще одном преступлении
18:50
Родные Заворотнюк разоблачили журналистов, распустивших фейки в сети Фото
18:45
Эксперт рассказала, каких высот достиг в Украине показатель теневой экономики
18:37
Мощная борьба Lizbeth и Quentino: какой будет погода на выходных в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять