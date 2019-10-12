Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы

Астролог рассказал, когда следует провести местные выборы / Reuters

Звезды говорят, что местные выборы в нескольких крупных города и в Киеве состоятся уже в нынешнем году, а по всей территории Украины – весной следующего года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Выборы в Киеве состоятся, скорее всего, в декабре, считает эксперт. Причем Кличко, если выборы состоятся в нынешнем году, еще может рассчитывать на более-менее приличный результат, а если – в следующем, то у него вообще не будет шансов остаться у власти в столице, отметил астролог. Потому, по словам Росса, Кличко выборы как можно раньше нужны даже больше, чем Зеленскому.

Помимо Киева, выборы в этом году пройдут также в Днепре, Одессе и Харькове, прогнозирует Влад Росс. Но местных выборов повсюду в этом году я не вижу.

Он подчеркнул, что в идеале местные выборы следовало бы провести в период, когда на небе будет комбинация на узлах судьбы, которая называется "повозка".

Читайте также"Тефлоновые политики": астролог рассказал, чем обернется скандал для Зеленского и Трампа"Это будет в преддверии новолуния. Плюс будет две двойки в дате, а Юпитер будет в соединении с Марсом и Плутоном", – добавил астролог.

В любом случае, 22 марта (второй месяц) 2020 года стала бы идеальной датой для выборов. "Выборы, проведенные в такой день, могли бы благоприятно сказаться на жизни страны. Но у нас, как обычно, скорее всего назначат на последнее воскресенье марта", – отметил Росс.

Итак, местные выборы состоятся в марте-апреле 2020 года, резюмировал астролог.

Кроме того, по словам астролога местные выборы Украине пройдут одновременно по всей территории страны, в том числе и на Донбассе, на оккупированной его части.

"Как астролог, могу сказать, что этого не стоит бояться. Порошенко нас уже так всех зашугал перспективой выборов в ОРДЛО, что население не может отойти от этих страшилок", – считает Влад Росс.

По мнению Росса, такие выборы по всей территории Украины не будут иметь для Украины никаких негативных последствий.

"Зеленский сейчас в растяжке, поскольку пообещал, что Украина будет выполнять Минские соглашения, а там все прописано. А Зеленский, уже дав такое обещание, не может отказаться и не выполнить", – объяснил Влад Росс.

Нужно отдать должное, Путин все хорошо устроил. Он измотал посредников – Меркель и Макрона – в день, когда родился "Минск-2", и тогда они подписали все, что Путин захотел.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина"Порошенко – хитрый, не любит выполнять взятые на себя обязательства. А Зеленский делает все, что обещал, как Трамп. Трамп говорил, что возведет стену между США и Мекской – и возводит. Все прописано в "Минске": сначала выборы пройдут на территории республик. А Зеленский вынужден выполнять Минские соглашения, хотя он их не подписывал. Они создавались Петром Порошенко. Подписал Порошенко, а выполнять – Зеленскому", – подчеркнул Росс.

Местные выборы всюду, во всех регионах, необходимы для того, чтобы у нас начался экономический рост и стали поступать инвестиции, отметил астролог.

А пока на нашей территории идет конфликт, никто не будет вкладывать в Украину никакие деньги, подчеркнул Влад Росс.

"Зеленский, по всей видимости, пришел к власти, чтобы заробитчане вернулись назад, в Украину. А они смогут вернуться только тогда, когда состоятся выборы и в нашу страну вновь потекут иностранные инвестиции", – отметил Росс.

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