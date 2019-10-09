Война закончится: астролог рассказал, что принесет встреча "нормандской четверки"

Астролог считает, что Зеленскому нельзя встречаться с Путиным, Макроном и Меркель в середине октября

Предварительно сообщалось, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в середине октября. Однако, с астрологической точки зрения, период с 12 по 18 октября – это самое неблагоприятное время в этом месяце, в том числе и для переговоров. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, где будет оставаться до конца месяца, и потому октябрь станет худшим временем для сделок. Это время лучше переждать, чем бороться и идти напролом, иначе можно создать для себя проблемы на будущее. Плюс из-за оппозиции Венеры и Урана 11-18 октября, будет много претензий, неоправданных рисков и "наездов". В этот период все задуманное будет происходить с точностью до наоборот, что будет также связано с конфликтным полнолунием 14 числа, которое будет сопровождаться разборками, драками и преступлениями", – описал астрологическую картину середины октября Росс.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для ПутинаПо словам астролога, если встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины назначат в какой-то из этих дней, то стороны не смогут прийти к консенсусу, найти точки соприкосновения и, тем более, не сумеют достичь полезных для Украины договоренностей.

Однако, если встреча в "нормандском формате" состоится до 12 октября или после 18-го, то есть шанс, что она будет хоть сколь-нибудь результативной, так как это – более-менее благоприятное время, отмечает Росс.

Хотя в целом, по мнению астролога, в ближайшие полтора месяца есть все шансы примирения на Донбассе, поскольку 4 октября Марс вошел в Весы и до середины ноября не сменит свое положение.

"Такое положение Марса открывает перспективу договориться конфликтующим сторонам даже в ноябре", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеЕе дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию ЗаворотнюкВ любом случае, завершение 2019 года астрологу видится весьма удачным.

"Если не в октябре, то в ноябре Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорятся. Я прогнозирую, что в этот раз у нас будет настоящее новогоднее перемирие. Всегда говорил, что в 2020 году война на Донбассе должна закончиться, и мой прогноз остается неизменным. Так и будет", – резюмировал Влад Росс.

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