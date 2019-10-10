"Тефлоновые политики": астролог рассказал, чем обернется скандал для Зеленского и Трампа

По прогнозу астролога, Трампу не грозит импичмент после скандала в США / Reuters

Встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США состоялась на фоне скандала, в который оказалась втянута Украина, и явно не с тем результатом, на который рассчитывала украинская сторона. Но ожидать иного было бессмысленно, уверен астролог Влад Росс.

"Опасность 20-х чисел октября крылась в том, что Черная Луна соединилась с Нептуном, что сулило плохое время для встреч, подписания важных договоров и контрактов, потому что легко можно было попасть во власть лжи, обмана и оскандалиться", – рассказал в комментарии Главреду астролог.

По его словам, если бы встреча Зеленского и Трампа состоялась 1 сентября, как изначально планировалось, то ее исход был бы совершенно другим.

"Трамп точно бы сказал, что Зеленский – это его друг", – уточнил эксперт.

А так, отмечает Влад Росс, нет ничего удивительного в том, что встреча в 20-х числах сентября не принесла позитивного результата, а, наоборот: Украина оказалась в эпицентре скандала в контексте американских президентских выборов, а к украинскому президенту в Штатах, как никогда, было большое внимание. Но интересовало всех не то, что он скажет об Украине или конфликте с Россией, а что он скажет о главных претендентах на пост президента США – Дональде Трампе и Джо Байдене.

Однако ни для Зеленского, ни для Трампа, по прогнозу астролога, этот скандал не будет иметь особых последствий.

"Зеленский и Трамп – это два "тефлоновых" политика, к которым ничего не прилипает: к Трампу – никакие сексуальные скандалы, к Зеленскому – никакие фантастические истории о каких-то офшорах", – объяснил Росс.

Для украинского президента эта тенденция будет продолжаться еще пару лет, считает Влад Росс.

"Пока Сатурн, всегда несущий большие неприятности, не вошел в Водолея (знак Зеленского), а это случится в 2021 году, у Владимира Александровича будет карт-бланш. Он будет абсолютно "тефлоновым" до 2021 года, поэтому никакие скандалы, в которые его будут пытаться втянуть, никакая негативная и порочащая его имя информация не будут к нему прилипать", – отметил астролог.

Похожая история и с Дональдом Трампом, которому в США хотят объявить импичмент.

"Об импичменте поговорят и всё. Эта процедура никогда не будет реализована по отношению к Трампу. Хотя угроза импичмента постоянно будет над ним нависать, так как в момент его рождения символом главной точки его гороскопа был человек, падающий с лошади, где лошадь – символ власти и успеха. То есть для Трампа всегда сохраняется опасность утратить власть, быть низвергнутым с поста. Тем более, и Уран, символ падения, находится в доме власти в его личном гороскопе. Так что Трамп всегда в подвешенном положении", – рассказал Росс.

"Если бы правящей партией была Демократическая, то импичмент бы точно состоялся. А поскольку ситуация иная, это сдерживает развитие невыгодного для Трампа сценария: процедура начата, но не может быть доведена до конца", – добавил эксперт.

Кроме того, по словам Влада Росса, Владимир Зеленский, выстраивая отношения с США, делает ставку не на ту лошадь.

"Зеленский привык, что в жизни ему постоянно фартит, но не в этом случае. Ведь Трамп – это, скорее, лошадь Путина. А Украине нельзя делать ставку на лошадь Путина", – отметил астролог.

Росс прогнозирует, что Дональду Трампу не светит второй президентский срок.

"Все думают, что Трамп останется у власти в США. Но почему-то многие забывают, что вскоре разразится мировой финансовый кризис. Ни один президент США после такого кризиса не оставался у власти. Вспомните, прекрасный период правления Джорджа Буша-старшего, когда все думали, что он останется еще на четыре года. Но – разразился кризис, и Буш слетел с поста. То же будет и с Трампом, так как уже в ближайшие месяцы начнется мировой кризис", – объяснил Росс.

Исходя из этого, астролог рекомендует Владимиру Зеленскому ставить на "синюю лошадь", то есть на американских демократов, вне зависимости от того, кто будет баллотироваться на президентский пост от них.

"Байден с большой долей вероятности сойдет с дистанции, потому что от этого скандала больше всего пострадал он. Его рейтинг стремительно упал. И теперь среди демократов на первом месте Элизабет Уорен, рейтинги которой стремительно ползут вверх", – прогнозирует Влад Росс.

А "тефлоновый политик" Дональд Трамп, по словам астролога, уже сумел восстановить свою репутацию и утопить конкурента.

"Однако Трампу стоит остерегаться сильного конкурента от демократов, возможно – именно Элизабет Уорен. Велика вероятность, что ей удастся сделать то, что не удалось Хиллари Клинтон", – отметил Росс.

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