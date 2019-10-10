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Повернутые на сексе и фригидные: назван рейтинг сексуальности знаков Зодиака

10 октября 2019, 05:00

Астролог Влад Росс составил топ-3 самых "горячих" знака Зодиака и самых безразличных к плотским утехам.

гороскоп
Астролог рассказал об отношении знаков Зодиака к сексу

Каждый знак Зодиака по-своему относится к плотским утехам: кто-то наиболее "горяч" и дня жить не может без секса, кто-то, наоборот, больше ценит душевную близость и взаимопонимание и склонен к платоническим чувствам.

Астролог Влад Росс составил свой рейтинг наиболее сексуальных и "горячих" знаков Зодиака, а также наиболее равнодушных к сексу. Своим рейтингом он поделился с Главредом.

Самые сексуальные знаки зодиака: топ-3

1 место. За сексуальность отвечают две планеты Плутон и Марс. Плутон в обители находится в Скорпионе. Как известно, каждый знак Зодиака связан с какой-то частью тела человека, так вот Скорпион связан именно с половыми органами. Потому Скорпионам смело можно отдать первое место, как самым сексуальным и "горячим". Представители этого знака – самые страстные любовники. Среди них больше всего Дон Жуанов и Казанов. В этом плане Скорпионы ведут себя как хищники, потому не пропускают ни одну потенциальную жертву. Бо́льшая часть Скорпионов страстны, но они способны умерить свой пыл. Однако есть и такие представители этого знака, которые просто помешаны на сексе. Часто Скорпионами движет либидо.

2 место. Плутон экзальтирует во Льве, потому этот знак Зодиака стоит на втором месте по сексуальности. Лев – это знак любви, а точнее амурных дел, краткосрочных отношений и связей, подобных фейерверку. Львы, как никто, склонны заводить курортные романы – лишь бы он был ярким, не отягощенным бытом, подобным феерии.

Читайте также"Не умеют врать": назван самый честный знак Зодиака3 место. Овен также относятся к "горячим" знакам Зодиака, потому что у них в проявленной обители Марс, а в непроявленной – Плутон.

Однако все равно третье место следует разделить между двумя знаками огня – Овном и Стрельцом. Существует мифологическая планета, которая рассматривается и в астрологии – Приап. Ее обитель – в Стрельце. Стрельцы – любители секса, склонны к адюльтеру, частой смене партнеров. Часто они оказываются любителями группового секса. Для Стрельцов нет условностей и преград в подобных делах.

Самые ассексуальные знаки зодиака: топ-3

Стоит помнить, что есть и знаки зодиака, которые больше склонны к платоническим чувствам и точно не "повернуты" на сексе. Сексуальный гороскоп целомудренности выглядит так:

1 место. Самый целомудренный знак Зодиака очевиден – Дева. У них в сексе все по распорядку, по графику. У Дев очень хорошая сексуальная техника, но склонность расписывать по графику время на любовные утехи. Это у них можете встретить правило: секс – по понедельникам, средам и субботам, и только так. Для Дев также свойственны служебные романы. Ступают в брак они часто по обязательствам, из чувства долга. Дев можно назвать самым фригидным знаком Зодиака.

2 место принадлежит Водолеям, но по другой причине, не так, как у Дев. Для Водолеев намного важнее сексуальных отношений душевная близость, взаимопонимание, наличие общих тем и точек соприкосновения с человеком. Для них всегда важнее "а поговорить?". Они ценят дружбу больше, чем любовь, хотя в психологии это одно и то же. Для Водолеев ценнее не сексуальные обременительные отношения, а родство душ.

3 место разделяют два знака воздуха – Весы и Близнецы. В Весах – экзальтированный Сатурн, что проявляется в некой настороженности. Представители этого знака часто относятся к сексуальным отношениям и браку прагматично. Они часто проявляют равнодушие к плотским утехам.

Близнецы, в свою очередь, попросту несерьезно относятся к сексуальности и отношениям. Часто бывает так, что в переписке, в виртуальном общении Близнецы блестяще сексуальны, а в постели у них ничего не получается. Близнецами управляет планета Прозерпина, как и Девой. Это проявляется в чрезмерной целомудренности и сексуальности на словах, а не на деле. Знайте, что с Близнецами лучший секс – в интернете. Виртуальные отношения – это про них.

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