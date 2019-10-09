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Гороскоп на завтра: кого ожидает осуществление мечты, а кому грозит опасная страсть

9 октября 2019, 21:09

Ракам "светят" приятные сюрпризы, сулит гороскоп 2019.

Козерогам необходимо избегать опасной страсти, советует гороскоп на 10 октября 2019 - Гороскоп 2019
Козерогам необходимо избегать опасной страсти, советует гороскоп на 10 октября 2019 / Imenno

В четверг, 10 октября, будет растущая Луна - спутник Земли будет находиться в знаке Зодиака Рыбы, и гороскоп на завтра прогнозирует, что в этот день Тельцов, Раков и Львов ожидают приятные события , а Козерогу стоит избегать опасной страсти.

Львы могут воплотить в жизнь свою мечту, Тельцам тоже можно чем-то порадовать себя, а Ракам можно ждать приятных сюрпризов.

Гороскоп на 10 октября 2019: кому ждать приятных событий

Гороскоп Лев 2019

Четверг - благоприятный день, чтобы потратить отложенные деньги на то, что вы уже давно присмотрели, однако мечты нужно уметь отличить от сиюминутного желания. Хороший день, чтобы пообщаться с приятными людьми, отправиться в путешествие или навести порядок дома. 

Гороскоп 2019 советует в спорах и конфликтах отстаивать свою точку зрения, но помнить, что иногда лучше быть любимыми и неправыми, чем правыми и одинокими.

Читайте такжеКатастрофический период в октябре 2019: астролог назвал датыВ спорах с начальством лучше не озвучивать все, что вы думаете. Можно рассчитывать на поддержку союзников, но не все они бескорыстные. Гороскоп на завтра прогнозирует неожиданный визит. 

Гороскоп 2019 Телец

Тельцам можно побаловать себя вкусняшкой или, например, немного освежить свой образ - прикупить что-то новенькое из одежды или подстричься. Неблагоприятный день, чтобы тратить крупные суммы. Гороскоп на 10 октября 2019 предупредил - велика опасность, что планы окажутся иллюзорными.

Возможно, на работе придется примерить роль рефери. Можно неожиданно отправиться на серьезное мероприятие. Есть вероятность сюрприза. Хороший день, чтобы завершить давно начатые дела. 

Гороскоп 2019 Рак

Ракам "светят" приятные сюрпризы. Благоприятный день, чтобы перевести отношения со второй половинкой на уровень, который еще не был освоен. Стоит помнить, что эмоции иногда лучше притушить. Гороскоп на завтра советует с умом относиться к деньгам и не выбрасывать их на ветер.

Внимательно присмотритесь к окружению, возможно, среди близких есть интриган. Лучше не ввязываться в споры, а молча делать свою работу. Может состояться свидание, которое повлияет на судьбу. Можно браться за сложные проекты и дела, при этом - риск оправдан.

Гороскоп 2019 Козерог

Козерогам противопоказано разбрасываться деньгами и бросаться в омут страсти с головой. Не стоит прибегать к любовным хитростям. Лучше посвятить время работе и родным. За работу можно получить больше, чем обычно. Гороскоп на 10 октября не предвещает катастроф, но советует избегать щекотливых ситуаций, начала новых серьезных проектов.

Есть шанс найти новых союзников. Возможно, придется решать много проблем, и не только своих. Если навалится уйма дел - вечером необходимо попытаться отключиться от всего и приятно провести время.

Ранее российский астролог и ведущая Василиса Володина составила гороскоп на неделю - 7-13 октября. В прогнозе отмечалось, что самые напряженные моменты будут на выходных - 12-13 числа, особенно для Тельцов. 

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