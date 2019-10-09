  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра: кому ждать осуществления мечты и избегать опасной страсти

9 октября 2019, 16:30

Ракам гороскоп 2019 сулит приятные сюрпризы.

Козерогам стоит избегать опасной страсти, советует гороскоп на 10 октября 2019 - Гороскоп 2019
Козерогам стоит избегать опасной страсти, советует гороскоп на 10 октября 2019 / Imenno

В четверг, 10 октября, будет растущая Луна - спутник Земли будет находиться в знаке Зодиака Рыбы, и гороскоп на завтра сулит, что этот день принесет радостные события Тельцам, Ракам и Львам, а Козерогу - нужно избегать опасной страсти.

Львы могут осуществить свою мечту, Тельцам тоже можно чем-то порадовать себя, а Ракам светят сюрпризы. 

Гороскоп на 10 октября 2019: кому ждать приятных событий

Гороскоп Лев 2019

Четверг - благоприятный день, чтобы потратить отложенные деньги на то, что вы уже давно присмотрели, однако мечты нужно уметь отличить от сиюминутного желания. Хороший день, чтобы пообщаться с приятными людьми, отправиться в путешествие или навести порядок дома. 

Гороскоп 2019 советует в спорах и конфликтах отстаивать свою точку зрения, но помнить, что иногда лучше быть любимыми и неправыми, чем правыми и одинокими.

Читайте такжеКатастрофический период в октябре 2019: астролог назвал датыВ спорах с начальством лучше не озвучивать все, что вы думаете. Можно рассчитывать на поддержку союзников, но не все они бескорыстные. Гороскоп на завтра прогнозирует неожиданный визит. 

Гороскоп 2019 Телец

Тельцам можно побаловать себя вкусняшкой или, например, немного освежить свой образ - прикупить что-то новенькое из одежды или подстричься. Неблагоприятный день, чтобы тратить крупные суммы. Гороскоп на 10 октября 2019 предупредил - велика опасность, что планы окажутся иллюзорными.

Возможно, на работе придется примерить роль рефери. Можно неожиданно отправиться на серьезное мероприятие. Есть вероятность сюрприза. Хороший день, чтобы завершить давно начатые дела. 

Гороскоп 2019 Рак

Ракам "светят" приятные сюрпризы. Благоприятный день, чтобы перевести отношения со второй половинкой на уровень, который еще не был освоен. Стоит помнить, что эмоции иногда лучше притушить. Гороскоп на завтра советует с умом относиться к деньгам и не выбрасывать их на ветер.

Внимательно присмотритесь к окружению, возможно, среди близких есть интриган. Лучше не ввязываться в споры, а молча делать свою работу. Может состояться свидание, которое повлияет на судьбу. Можно браться за сложные проекты и дела, при этом - риск оправдан.

Гороскоп 2019 Козерог

Козерогам противопоказано разбрасываться деньгами и бросаться в омут страсти с головой. Не стоит прибегать к любовным хитростям. Лучше посвятить время работе и родным. За работу можно получить больше, чем обычно. Гороскоп на 10 октября не предвещает катастроф, но советует избегать щекотливых ситуаций, начала новых серьезных проектов.

Есть шанс найти новых союзников. Возможно, придется решать много проблем, и не только своих. Если навалится уйма дел - вечером необходимо попытаться отключиться от всего и приятно провести время.

Ранее российский астролог и ведущая Василиса Володина составила гороскоп на неделю - 7-13 октября. В прогнозе отмечалось, что самые напряженные моменты будут на выходных - 12-13 числа, особенно для Тельцов. 

рак гороскоп Зодиак Лев Телец Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра: кому ждать осуществления мечты и избегать опасной страсти». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:39
"Синяя изолента держит лучше": в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем - фотофакт
17:33
"Иллюзия весны": синоптик рассказала о потеплении в Киеве Видео
17:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
17:27
Украинка в 99 лет получила российский паспорт
17:04
Зеленский отказался от традиции переставлять ноги МИД
16:59
"Будет попытка контролировать": генерал предупредил об угрозе со стороны РФ
16:53
"Фантастика": Ксения Мишина завела сеть пикантным фото Фото Видео
16:31
"Войны должны заканчиваться чьей-то победой": Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войск
16:30
Гороскоп на завтра: кому ждать осуществления мечты и избегать опасной страсти
16:12
Несколько месяцев: Гончарук дал прогноз относительно переговоров по газу
16:00
Мирская слава: Джокер стал звездой PornHub после премьеры фильма
16:00
Балерина: Джон Уик получил спин-офф Видео
15:53
Встреча Зеленского, Путина, Макрона и Меркель: в Кремле уточнили планы на случай срыва отвода войск
15:52
Ни одного проекта закона: названы имена народных "бездельников" в Раде
15:30
"Объявлен в розыск": в ГБР рассказали, что грозит Жеваго
15:22
"Когда вороватого боксера и его подельников возьмут за яйки?": Кличко добавил денег на Шулявский мост
15:10
Министр обороны прокомментировал амнистию боевикам "Л/ДНР" по Минским соглашениям
15:05
"В кустах танки, как лоси": Шнуров стихом потроллил отдых Путина в тайге Фото
15:00
Законопроект №1210 идет вразрез с планами Кабмина по налоговой реформе - эксперт
14:55
Лавров внезапно напомнил Зеленскому о Минских соглашениях
14:54
Анастасия Заворотнюк умерла?: появилась информация о подготовке к похоронам Фото
14:35
В ГБР рассказали о подозрении Порошенко Видео
14:22
"Заказали Зеленского": в Кривом Роге задержан горе-"киллер"
14:21
Сваты 7 сезон: ушел главный герой сериала Видео
14:13
Турникет не остановил: Черновол пришла в ГБР "по душу" Трубы Видео
14:11
"Любовника на нары приземлили": Черновол обвинила Путина, Януковича и Портнова в аресте Пашинского Видео
13:55
Под Киевом иномарка убила близняшек
13:42
Смейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер Видео
13:41
"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активисты Видео
13:37
Турецкая армия вторглась в Сирию - Bloomberg Видео
13:23
Анна Ризатдинова взбудоражила откровенным фото с разрезом до ягодиц Видео
13:20
Рынок электроэнергии Украины превратился в монополию под контролем олигарха, - эксперт
13:13
Пусть работает бесплатно: педагог прошлась по победительнице украинского конкурса
13:04
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2019
12:58
"Страшно смотреть": как выглядит Анастасия Заворотнюк после лечения
12:45
"Сепары среди нас": в Киеве вандалы осквернили памятный знак погибшим защитникам Украины
12:24
Неосторожные слова депутата из РФ разожгли скандал в ПАСЕ: подробности
12:20
В Кабмине рассказали, как и почему отменят трудовые книжки
12:10
Гороскоп на сегодня: кому ждать прибыль, уйму нежности и романтику
12:09
В центре Киева поселились две рогатые козы Видео
12:00
"Формула Кондратюка": ведущий Караоке на майдане придумал замену плану Штайнмайера Видео
11:39
Kyiv not Kiev: спикер Зеленского извинилась за свой прокол с название столицы
11:36
Губернатор Порошенко претендует на пост заместителя секретаря СНБО
11:03
Застрелился прямо в райотделе: в Ровно коп совершил самоубийство
10:57
Почему меня пугает то, что происходит в Украине мнение
10:55
Много - не мало: против Порошенко завели новое дело
10:40
"Не нужно спать с чужими женами": в Киеве сгорели три машины, опубликовано видео Видео
10:30
Западные СМИ рассказали, как российские диверсанты раскачивают Европу
10:30
Лучшие сериалы и фильмы про юристов: топ-список к просмотру Видео
09:57
Анастасия Заворотнюк сегодня проходит реабилитацию: подробности состояния
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять