Астролог назвала "черные дни" октября 2019

В октябре 13, 14 и 27-28 число будут самыми напряженными, предупредила астролог / Скриншот

Астролог из России и ведущая Василиса Володина составила гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака и предупредила, что на протяжении оставшейся части месяца самыми напряженными днями станут 13, 14, а также 27-28 число.

В эти дни для реализации задуманного придется проявить изворотливость и изобретательность, посоветовала эксперт в Instagram.

Володина отметила, что второй месяц осени ожидается эмоциональным и звезды сулят успех в случае слаженных командных действий.

"…Время с 22 октября обещает быть очень непростым - наши дела столкнутся с мощными препятствиями. Реализовать то, что запланировано на эти дни, крайне сложно", - добавила эксперт.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что с 11 по 18 октября 2019 наступают "черные дни" для бизнеса - лучше воздержаться от вложения средств и не брать деньги взаймы.