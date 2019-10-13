  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп 2019: кому сегодня опасаться обмана, манипуляций и ругани

13 октября 2019, 08:54

Рыбам необходимо сторониться авантюр, посоветовал гороскоп на 13 октября 2019.

Стрельцам грозит ругань, предупредил гороскоп на сегодня - Гороскоп 2019
Стрельцам "светит" ругань, предупредил гороскоп на сегодня / Скриншот

В воскресенье, 13 октября, Луна продолжит расти, оставаясь в знаке Зодиака Овен. Трем знакам гороскоп на сегодня сулит "подножки судьбы".

Рыбам нужно остерегаться обмана, Овнам пресекать манипуляции, а Стрельцам не "ввязнуть" в ругань.

Гороскоп 2019: к каким угрозам готовиться

Гороскоп Овен 2019

Возможны намеренные провокации - Овнам нельзя терять самообладание. Окружающие могут попытаться взять вас в оборот - пресекайте манипуляции на корню. В этот день лучше пропускать мимо ушей советы доброжелателей. Гороскоп 2019 благоприятный для того, чтобы довериться интуиции. 

Успех в делах возможен только в одном случае - если для реализации задуманного будет подобран очень подходящий момент. В воскресенье лучше не тратиться на крупные покупки.

Гороскоп Стрелец 2019

Стрельцам настроение может испортить ругань из-за мелочей. Конфликтов можно избежать, если не провоцировать взвинченных людей и не отвечать на глупые замечания. Лучше не браться за работу, которая требует больших умственных усилий.

Гороскоп на сегодня предупредил о возможной незапланированной встречи с "шишкой" - не стоит воспринимать все близко к сердцу, - нужно сделать глубокий вдох и представить, что вы увиделись с давним другом. Исход встречи может приятно удивить. 

Гороскоп Рыбы 2019

Рыбам противопоказано ввязываться в авантюры, поскольку в этот день обмануть их могут в два счета. Необходимо хорошенько отдохнуть и избавиться от накопившегося негатива.

Читайте такжеГороскоп на неделю: как не нарваться на наказание от ноября 2019Воскресенье лучше провести вблизи родной стихии - воды - водные процедуры могут не только успокоить, но и подправить здоровье.

Гороскоп на 13 октября 2019 сулит перемены в жизни и настоятельно советует воспринять их по-философски. Есть вероятность незапланированных поездок, и в дороге можно наткнуться на очень интересную личность.

Ранее появился гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В гороскопе говорилось, что во второй половине месяца будут четыре неблагоприятных дня, и в это время будет очень тяжело реализовать задуманное.

гороскоп Зодиак Стрелец Рыбы Овен
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп 2019: кому сегодня опасаться обмана, манипуляций и ругани». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:59
"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста
09:54
"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона
09:14
"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся
09:09
Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе Видео
08:54
Гороскоп 2019: кому сегодня опасаться обмана, манипуляций и ругани
08:27
Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс
08:19
Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы мнение
07:48
"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции
07:39
Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию мнение
07:29
На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео Видео
07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки Фото
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: как не нарваться на наказание от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
03:00
В Нафтогазе рассказали, кому не "светят" теплые батареи
02:35
"Незаметно подкрался ужас": Лия Ахеджакова высказалась о войне России против Украины
02:14
В Черновцах пенсионер зарезал пьяного престарелого гостя и не смог убежать Видео
01:49
Рынок земли в Украине: в Слуге народа предлагают неожиданное решение
01:30
"Чернобыль был бы цветочками": Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия
01:13
Истребление террористов в Сирии: Турция ликвидировала 415 боевиков Видео
00:56
"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23 Видео
00:29
Вторжение пришельцев: турист снял на видео флотилию НЛО в небе над США Видео
00:01
13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать Видео
12 октября, суббота
23:49
В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин
23:19
Доктор Комаровский указал на опасность фтора
22:49
В Слуге народа назвали плюсы для Украины от согласования "формулы Штайнмайера" Видео
22:19
Эсминец США снова в Черном море: в России сказали, кто его "пасет"
21:05
"Отходить больно": Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе Видео
20:43
В Донецке на кладбище случился ужасный инцидент
20:25
"Мирча хочет в Динамо": агент рассказал о новой работе Луческу Видео
20:00
"Начнем баррикадироваться": Пристайко предложил Евросоюзу "дожать РФ" Видео
20:00
Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз
19:43
"Клоун без цирка": "непосаженному петрушке" Порошенко ответили из-за "формулы Штайнмайера"
19:33
"Пьяный коп, смертельное ДТП": киевский полицейский серьезно "отличился"
19:03
Лия Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России
19:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
18:32
Турецкие войска захватили город на севере Сирии Фото Видео
18:26
Боеготовность ВСУ усилена: что это значит
18:01
Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ
17:55
Луценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИ Видео
17:24
"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с Лавровым
16:58
Дело Маркива: суд в Италии пояснил приговор осужденному к 24 годам тюрьмы бойцу НГУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять