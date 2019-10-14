Гороскоп на праздник Покрова: кому 14 октября готовиться к "атакам"

Тельцам, Козерогам и Рыбам нужно готовиться к "атакам", предупредил гороскоп на 14 октября 2019 / Скриншот

В понедельник, 14 октября, отмечают несколько праздников, в частности, День защитника Украины и Покрова 2019, а также наступило полнолуние и стартовал период Луны без курса.

Полнолуние в октябре началось в 0:07 понедельника, а Луна без курса стартовала в 0:59 и продлится до 19:24.

Гороскоп на сегодня предупредил, что трем знакам Зодиака необходимо готовиться к "атакам". Тельцам грозит взрыв эмоций, Козероги могут учудить, а Рыбы способны вымотать душу и наврать с три короба.

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Гороскоп на праздник Покрова - Телец

Тельцам противопоказано "включать" эмоции во время серьезных дел, да и сами дела, по возможности, лучше отложить. В этот день нельзя рассчитывать на то, что в критический момент из ямы кто-либо вытащит за шиворот. Гороскоп на 14 октября 2019 предупреждает, что в понедельник все зависит только от вас.

Могут навалиться разные хлопоты, настойчивые просьбы второй половинки лучше не игнорировать, иначе возможен эмоциональный взрыв. Любые возможности для отдыха необходимо использовать, иначе - и эмоциональное, и физическое истощение - неизбежны.

Гороскоп на праздник Покрова - Козерог

Козероги накопили в себе уйму энергии, главное - направить ее в мирное русло. Не стоит раздражаться по пустякам и обращать внимание на неадекватов - их не переубедить. Гороскоп 2019 советует "прятать нервы в коробочку" и позаботиться о безопасности, в частности, нечего без компании гулять по темным закоулкам.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании от ноября 2019Вероятны конфликты даже с самыми близкими людьми - съехать со спорной темы можно с помощью юмора, он же поможет не побить горшки. Благоприятный день, чтобы что-либо прикупить - полезное, вкусное или бесполезное, но давно желанное.

Гороскоп на праздник Покрова - Рыбы

Рыбам нельзя быть слишком категоричными в непринципиальных вопросах и не стоит добиваться высокой цели запрещенными методами. Возможны провокации со стороны завистников или просто хамоватых людей - нельзя вестись и слишком бурно реагировать, скорее всего, вас просто хотели вывести из себя.

Гороскоп на 14 октября 2019 не советует менять образ, покупать вещи и заключать какие-либо соглашения. Понедельник лучше провести в окружении приятных людей и, желательно, в уютной обстановке. Неплохо было бы отлежаться и накопить силы или неспешно прогуляться по красивым местам.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что октябрь будет неблагоприятным, в частности, для Рыб и Козерогов, а для Тельцов - нейтральным.