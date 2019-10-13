  1. Главная
  3. Гороскоп

Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы

13 октября 2019, 15:14

В праздник Покрова 2019 к угрозам стоит готовиться трем знакам Зодиака.

Тельцам, Козерогам и Рыбам светят нешуточные угрозы, предупредил гороскоп на 14 октября 2019 - Полнолуние в октябре
Тельцам, Козерогам и Рыбам светят нешуточные угрозы, предупредил гороскоп на 14 октября 2019 / Скриншот

Понедельник, 14 октября, примечателен не только тем, что отмечается несколько праздников, в частности, Покрова 2019, но и полнолунием и Луной без курса. Полнолуние начнется в первые минуты понедельника - в 0:07, а Луна без курса будет с 0:59 до 19:24.

Гороскоп на завтра предупреждает представителей трех знаков Зодиака о нешуточных угрозах - Тельцам грозит взрыв эмоций, Козероги могут учудить, а Рыбы способны вымотать душу и наврать с три короба.

Полнолуние в октябре: какие неприятности звезды сулят Тельцам, Козерогам и Рыбам

Гороскоп Телец 2019

Тельцам противопоказано "включать" эмоции во время серьезных дел, да и сами дела, по возможности, лучше отложить. В этот день нельзя рассчитывать на то, что в критический момент из ямы кто-либо вытащит за шиворот. Гороскоп на 14 октября 2019 предупреждает, что в понедельник все зависит только от вас.

Могут навалиться разные хлопоты, настойчивые просьбы второй половинки лучше не игнорировать, иначе возможен эмоциональный взрыв. Любые возможности для отдыха необходимо использовать, иначе - и эмоциональное, и физическое истощение - неизбежны.

Гороскоп Козерог 2019

Козероги накопили в себе уйму энергии, главное - направить ее в мирное русло. Не стоит раздражаться по пустякам и обращать внимание на неадекватов - их не переубедить. Гороскоп 2019 советует "прятать нервы в коробочку" и позаботиться о безопасности, в частности, нечего без компании гулять по темным закоулкам.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему в Украине реформы идут с огромным скрипомВероятны конфликты даже с самыми близкими людьми - съехать со спорной темы можно с помощью юмора, он же поможет не побить горшки. Благоприятный день, чтобы что-либо прикупить - полезное, вкусное или бесполезное, но давно желанное.

Гороскоп 2019 Рыбы

Рыбам нельзя быть слишком категоричными в непринципиальных вопросах и не стоит добиваться высокой цели запрещенными методами. Возможны провокации со стороны завистников или просто хамоватых людей - нельзя вестись и слишком бурно реагировать, скорее всего, вас просто хотели вывести из себя.

Гороскоп на завтра не советует менять образ, покупать вещи и заключать какие-либо соглашения. Понедельник лучше провести в окружении приятных людей и, желательно, в уютной обстановке. Неплохо было бы отлежаться и накопить силы или неспешно прогуляться по красивым местам.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что октябрь будет неблагоприятным, в частности, для Рыб и Козерогов, а для Тельцов - нейтральным.

гороскоп Зодиак Рыбы Телец Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:57
"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани
15:30
Центр Киева перекроют на один день из-за футбола: подробности
15:14
Украина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе Видео
15:14
Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы
15:13
Вкуснейшая солянка: рецепт классический Фото
14:56
"Не существует в природе": Арахамия высказался об особом статусе Донбасса
14:45
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от Крыма Видео
14:39
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
14:33
В Полтаве умерла молодая женщина, которую покусали бродячие псы
14:12
"Мы вернулись": Путин сделал новое циничное заявление о дружбе
14:02
"Юга должен сидеть": "картавая мразь" Луценко может восстановиться в должности - СМИ Видео
14:00
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
13:56
"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для Донбасса
13:48
Опасная Россия: Польша призвала объединиться против угрозы
13:29
У Кирилла взвыли после решения Афин по ПЦУ и грозят "последствиями" Видео
13:14
"Сдают бутылки": в Сети возмущены визитом кремлевских марионеток в Турцию
13:07
"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президент
13:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
12:38
Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров
12:04
"Бог мне помог": Усик с фингалом под глазом нацелился на новый пояс Видео
11:40
"Вместо тебя должна быть я": в семье экс-нардепа произошло большое горе
11:39
Омбре – модное окрашивание волос на осень 2019: актуальные оттенки, фото Фото Видео
11:29
"Его место – у плиты и соски, рожа упитанная":"схватка" Супрун и Гончарука наделала шума в Сети
11:03
Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине
11:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
10:40
"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже Видео
10:21
На Прикарпатье после драки родителей повесилась школьница
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:59
"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста
09:54
"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона
09:14
"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся
09:09
Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе Видео
08:59
Гороскоп на 13 октября 2019: кому опасаться обмана, манипуляций и ругани
08:27
Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс
08:19
Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы мнение
07:48
"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции
07:39
Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию мнение
07:29
На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео Видео
07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки Фото
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять