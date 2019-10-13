Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы

Тельцам, Козерогам и Рыбам светят нешуточные угрозы, предупредил гороскоп на 14 октября 2019 / Скриншот

Понедельник, 14 октября, примечателен не только тем, что отмечается несколько праздников, в частности, Покрова 2019, но и полнолунием и Луной без курса. Полнолуние начнется в первые минуты понедельника - в 0:07, а Луна без курса будет с 0:59 до 19:24.

Гороскоп на завтра предупреждает представителей трех знаков Зодиака о нешуточных угрозах - Тельцам грозит взрыв эмоций, Козероги могут учудить, а Рыбы способны вымотать душу и наврать с три короба.

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Гороскоп Телец 2019

Тельцам противопоказано "включать" эмоции во время серьезных дел, да и сами дела, по возможности, лучше отложить. В этот день нельзя рассчитывать на то, что в критический момент из ямы кто-либо вытащит за шиворот. Гороскоп на 14 октября 2019 предупреждает, что в понедельник все зависит только от вас.

Могут навалиться разные хлопоты, настойчивые просьбы второй половинки лучше не игнорировать, иначе возможен эмоциональный взрыв. Любые возможности для отдыха необходимо использовать, иначе - и эмоциональное, и физическое истощение - неизбежны.

Гороскоп Козерог 2019

Козероги накопили в себе уйму энергии, главное - направить ее в мирное русло. Не стоит раздражаться по пустякам и обращать внимание на неадекватов - их не переубедить. Гороскоп 2019 советует "прятать нервы в коробочку" и позаботиться о безопасности, в частности, нечего без компании гулять по темным закоулкам.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему в Украине реформы идут с огромным скрипомВероятны конфликты даже с самыми близкими людьми - съехать со спорной темы можно с помощью юмора, он же поможет не побить горшки. Благоприятный день, чтобы что-либо прикупить - полезное, вкусное или бесполезное, но давно желанное.

Гороскоп 2019 Рыбы

Рыбам нельзя быть слишком категоричными в непринципиальных вопросах и не стоит добиваться высокой цели запрещенными методами. Возможны провокации со стороны завистников или просто хамоватых людей - нельзя вестись и слишком бурно реагировать, скорее всего, вас просто хотели вывести из себя.

Гороскоп на завтра не советует менять образ, покупать вещи и заключать какие-либо соглашения. Понедельник лучше провести в окружении приятных людей и, желательно, в уютной обстановке. Неплохо было бы отлежаться и накопить силы или неспешно прогуляться по красивым местам.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что октябрь будет неблагоприятным, в частности, для Рыб и Козерогов, а для Тельцов - нейтральным.