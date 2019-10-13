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Гороскоп на неделю: из-за чего грозит наказание от ноября 2019

13 октября 2019, 04:10

На следующей неделе трудяги могут быть поощрены, сулит гороскоп 2019.

"Меркурианские" дела нужно реализовывать очень внимательно, советует гороскоп на неделю / Скриншот

На протяжении новой недели октября - с 14 по 20 число, нужно очень внимательно относиться к бумажным делам, учебе, общению и планированию, поскольку все эти дела находятся под властью Меркурия, а эта планета вошла в петлю ретроградности.

К реализации "меркурианских" дел необходимо подойти с особой скрупулезностью, иначе можно получить двойку от строгого учителя-ноября, привела в Instagram гороскоп на неделю всех знаков Зодиака российский астролог и телеведущая Василиса Володина.

Эксперт отметила, что в случае плохой подготовки к делам ноябрь может "распорядиться" готовить работу над ошибками. Также астролог спрогнозировала, что людям, прилагавшим усилия в начале двух весенних месяцев текущего года - марта и мая - звезды сулят денежную отдачу.

Астролог Влад Росс говорил, что до 18 октября очень неблагоприятное время для бизнеса - есть угроза потерять деньги. Кроме того, эксперт прогнозировал, что с 18 числа - очень хороший период для поездок в святые места.

Напомним, прогнозировалось, что Меркурий в 2019 году трижды будет находиться в ретроградном периоде, в частности, с 31 октября по 20 ноября. Ранее ретроградный Меркурий был в марте 2019-го.

Меркурий гороскоп Влад Росс Василиса Володина
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