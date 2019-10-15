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Плюс в карму: астролог рассказала, как обуздать страсть и сексуальные желания

15 октября 2019, 05:15

По Кама-Сутре животное Читры – тигрица, рассказала ведический астролог.

Знаки Зодиака
По Кама-Сутре животное Читры – тигрица, рассказала ведический астролог

Главной целью людей, родившихся с 9 по 22 октября – в лунном созвездии Читра, является гармония в отношениях, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Люди Читры всегда стараются выбрать правильный путь в жизни, быть на стороне правды и законности, накопить "хорошую карму". Главным же их желанием является – иметь выдающихся детей. Их дети также очень успешны в жизни и обладают многими талантами", - сообщила она Главреду.

Она подчеркнула, что люди Читры обладают удивительной способностью "документировать" происходящее, записывать поступки людей подобно хроникам Акаши. Но при этом они ни в коей мере не станут осуждать, т.к. это не является их задачей.

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Эксперт отметила, что самой яркой их характеристикой является творческая созидающая жилка архитектора Вселенной Тваштара, создателя божественного оружия, космических кораблей, мастера иллюзии, создателя украшений и доспехов Богов.

"Люди Читры создают шедевры мирового масштаба. Тваштар управляет 64 видами искусства: мода, дизайн и архитектура, ювелирное дело, косметология и парфюмерия, журналисты и издатели, художники, скульпторы и писатели, астрологи и пластические хирурги, инженеры, технологи, создатели машин и космических кораблей, а также разного рода оружия. Нет никого лучше них в материальной архитектуре – они умеют придать форму всему, что родилось в их уме. Чтобы оценить силу их таланта, посмотрите на работы известного испанского архитектора Гауди, который имеет это лунное созвездие в своем гороскопе.  Они прекрасно осознают красоту, они знают, что привлекает других", - говорит астролог.

Она также обратила внимание на то, что процесс созидания – это искусство для них, в котором нет разделения на плохое и хорошее. Подобно ядерному оружию, оно может дать как энергию для жизни, так и уничтожить все человечество. И вот когда люди Читры видят, что их творение может принести вред, они без колебания могут уничтожить его.

В то же время Костюк предупредила, что очень опасно враждовать с Читрой, ведь это мощный и сильный противник. При этом какие бы обвинения не звучали в их адрес, их имя и репутация останутся незапятнанными подобно чистоте бриллианта. Не вступайте никогда в войну с Читрой – она приложит максимум своих сил способностей, чтобы победить вас.

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По ее словам, часть Читры в Деве более искренна в попытке понять внутреннее устройство вселенной, в то время как часть в Весах более склонна удерживать человека пойманным в сети иллюзии, чем вести сквозь нее.

Меркурий (хозяин Девы) помимо усиления технических способностей, усиливает способности, относящиеся к речи и словам. 

Венера (хозяйка Весов) будет придавать творению внешнюю форму, обеспечивая эстетическую привлекательность. 

Венера и Марс усиливают сексуальность, делая Читру очень сексуально привлекательной и активной.

Астролог пояснила, что по Кама-Сутре животное Читры – тигрица – она способна привлечь противоположный пол. Люди Читры страстны, но могут также изображать пылкие чувства, когда того требует ситуация. Они держатся с определенной долей достоинства, которое скрывает их слабости. Читра всегда прилагает усилия, чтобы казаться абсолютно уравновешенными личностями. Вызов, который бросает Читра своим подопечным - это контроль своих сексуальных желаний.

Рожденным в Читре рекомендуют:

- учиться использовать свои способности для пользы других и стараться не вводить других в иллюзию, следить за своей речью;

- стараться упорядочить свою жизнь;

- беречь желудок, голову, а женщинам быть очень осторожными во время беременности;

- носить сверкающие, яркие, пестрые и блестящие цвета.

Активными годами достижений будут: 4, 19, 31, 48, 68, 77, 78 лет, добавила ведический астролог.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака.

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