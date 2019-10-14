Лунный календарь на 15 октября: как не профукать деньги и каким сексом заняться / 1zoom.ru

Лунный календарь дел на завтра, 15 октября 2019, настоятельно рекомендует последить за своими расходами и принять близко к сердцу дела денежные.

15 октября – 17-й лунный день. Луна, после сегодняшнего полнолуния, начинает убывать. Делает она это в Тельце.

Это время, когда деньги сами плывут в руки, напоминая про выражение "золотой телец". Однако на пути большого куша может стать собственная лень.

К тому же, деньги с той же легкостью плывут и в руки мошенников и аферистов.

А посему 15 октября нельзя:

лениться,

доверять чужим советам,

гнаться за "бесплатным сыром",

скандалить и потакать своему упрямству.

Кого-то потянет на одиночество, других – на романтические приключения. Лунная энергетика в этот день как никогда способствует экскрементам в постели.

Календарь здоровья: стоит перенести операции на горле и щитовидной железе. На убывающей Луне можно начинать лечить зубы. Сейчас проще избавляться от вредных привычек.

Читайте такжеПраздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делатьКалендарь стрижек на октябрь 2019 советует в этот день делать стрижку только, если человек готов к кардинальным изменениям в жизни. Тем, кто резко менять свой уклад не готов, поход в салон лучше перенести.

15 октября удачной будет покраска – особенно в светлые или рыжие тона, причем природными красителями.

В спортзале стоит проработать пресс и другие мышцы средней части тела.

Что касается заготовок на зиму, то можно смело квасить капусту.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Ранее Главред публиковал гороскоп на неделю 14-20 октября 2019. В частности, нужно очень внимательно относиться к бумажным делам, учебе, общению и планированию, поскольку все эти дела находятся под властью Меркурия, а эта планета вошла в петлю ретроградности.