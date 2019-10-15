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Гороскоп на завтра: кому готовиться к трудностям, а кому - избавиться от хлама

15 октября 2019, 20:51

Ракам в среду гороскоп 2019 советует воздержаться от служебных романов.

Ракам нужно форматнуть сознание, посоветовал гороскоп на 16 октября 2019 - Гороскоп на 2019 рік
Ракам нужно "форматнуть" сознание, посоветовал гороскоп на 16 октября 2019 / Скриншот

В среду, 16 октября, будет убывающая Луна, спутник Земли продолжит находиться в Тельце. Ракам и Водолеям гороскоп на завтра советует подготовиться к трудностям, а Скорпионам - бережно относиться к себе любимым.

Ракам нужно избавиться от всего ненужного, и речь идет не только о материальном хламе, но и о духовном.

Гороскоп 2019: к чему готовиться Ракам, Водолеям и Скорпионам

Гороскоп Рак 2019

Ракам не стоит брать высокий темп работы, поскольку трудности все равно его убавят. Неблагоприятный день, чтобы браться за что-либо новое. Хорошее время, чтобы "отформатировать" сознание.

Возможны новые продуктивные знакомства. Гороскоп на 16 октября 2019 сулит одиноким Ракам шанс встретить свою половинку, поэтому не лишним будет прихорошиться. Лучше не завязывать служебные романы. 

Гороскоп Скорпион 2019

Скорпионам стоит поберечь себя от стрессов и не нагружать очень сложными делами и переговорами. Если придется сделать что-то очень сложное - можно обратиться за помощью к близким.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииСкорпионам может захотеться что-либо учудить, но гороскоп на завтра советует сразу подумать о возможных последствиях и вместо ерунды заняться полезным делом. В среду риск неоправдан. Хороший день, чтобы просто прогуляться или устроить пикник.

Гороскоп Водолей 2019

На Водолеев могут навалиться разные трудности, и небольшую их часть можно переложить на плечи окружающих. Благоприятный день для разных видов общения, в частности, и для деловых переговоров.

Гороскоп 2019 не советуют тратить силы на экспрессию и агрессию. Могут нагрянуть гости. Чтобы пополнить запас жизненных сил - хорошенько отдохните вечером, например, посвятите время хобби.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака, в нем говорилось, что Водолеям стоит ожидать "суперского" периода, у Раков все будет, как на качелях, а Скорпионам грозят катастрофы.

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