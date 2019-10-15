Лунный календарь на 16 октября: что делать нельзя, чтоб не лишиться денег и здоровья / 1zoom.ru

Лунный гороскоп на завтра, 16 октября 2019, день обещает сложный, с точки зрения финансов.

С одной стороны, время благоприятно для финансовых вложений. С другой: нужно при любой финансовой операции руководствоваться исключительно лишь своим умом: чужие советы сейчас грозят обернуться "разводом" и потерей денег. Вести дела стоит лишь с проверенными партнерами.

В личной жизни тоже стоит поосторожничать: отношения, завязавшиеся сегодня, или запланированные на сегодня свидания поначалу могут быть казаться многообещающими – но, скорее всего, обернуться в итоге разочарованием. Так что сходу раскрывать сердце и душу новым знакомым гороскоп не советует.

Читайте также16 октября – праздник Босса и Денисов день: как защититься от сглазаЛунный гороскоп здоровья сегодня рекомендует посидеть на диете, иначе потом придется разбираться с обострением хронических заболеваний. В спортзале рекомендуется прокачать мышцы таза.

Стрижка, по лунному календарю, 16 октября 2019 усилит харизму и будет способствовать здоровью легких. К тому же самое время сделать дома натуральную маску для волос. Успешно пройдет и закрашивание волос, а также их осветление.

В домашних делах постарайтесь не перенапрягаться. Можно квасить капусту.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Ранее Главред публиковал гороскоп на неделю 14-20 октября 2019. В частности, нужно очень внимательно относиться к бумажным делам, учебе, общению и планированию, поскольку все эти дела находятся под властью Меркурия, а эта планета вошла в петлю ретроградности.