Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019

Лунный календарь дел на 28 октября 2019: что делать в новолуние в октябре / 1zoom.ru

Новолуние в октябре 2019 – это время решения денежных вопросов. Лунный цикл, умственные и физические ресурсы организма, мир космоса – всё способствует привлечению денег в кошелек.

В то же время лунный гороскоп на завтра, 28 октября 2019, советует в это время быть осторожнее.

Как пояснил в комментарии Главреду астролог Влад Росс: чем ближе к 31 числу, тем хуже складываются обстоятельства. Людей ждет черная полоса депрессий, полное экономическое торможение и обвал рынков.

Так или иначе, новолуние – время подбивать итоги и обновленными начинать новый период.

К примеру, астролог объяснил, когда менять зимнюю резину на летнюю 2019. Сделать это надо еще до 25 октября, чтобы избежать трагических ситуаций в пути. То есть к новолунию в октябре 2019 стоит обновить даже шины на машине.

"…напряженный и катастрофический период с 25 по 31 октября: повышенная опасность ДТП на дорогах, велика опасность авиакатастроф…

Нужно быть предельно осторожными автолюбителям и водителям, поскольку в случае заморозка или первого легкого снежка, или мокрой дороги тормоза могут перестать вас слушаться", – пояснил астролог.

Новолуние: что делать

28 октября 2019 Луна проведет в Скорпионе. В эти первые лунные сутки нового лунного месяца надо:

строить четкие материальные планы;

распланировать свою жизнь хотя бы на ближайший месяц – пусть даже схематически, но чем подробнее, тем лучше;

заниматься любыми проектами, которые направлены на укрепление материального благополучия человека: вместе с новой Луной будут расти и доходы человека;

бороться с пагубными привычками: бросать то, что мешает жить, сейчас и легче, и полезнее всего;

начинать любые дела, от которых человек ждет постепенного, а не одноразового усиления результатов: например, садиться на диету, открывать счет в банке и т. п.

В новолуние в октябре 2019 нужно если не сесть на диету, то хотя бы устроить разгрузочный день: токсины и шлаки в эти лунные сутки буквально "вылетают" из организма, если приложить для этого самый минимум усилий.

Также день отлично подходит для физических нагрузок.

Читайте такжеУбывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачуСтрижка, по лунному календарю, 28 октября 2019 пойдет на пользу тусклым и слабым волосам. А вот, с точки зрения любовного гороскопа, стрижка сегодня – это игра в русскую рулетку: можно как выиграть, так и серьезно прогадать.

Чтобы привлечь деньги быстро – в домашних условиях покрасить волосы природными красителями будет достаточно. Такое окрашивание подарит новые силы и вдохновение, которые и помогут заработать на бутербродик с икоркой.

А вот чего в новолуние делать нельзя, так это лениться и генерировать негативную энергию: злиться, ругаться и поддаваться на чужие провокации.