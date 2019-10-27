  1. Главная
  3. Гороскоп

Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019

27 октября 2019, 10:00

Лунный гороскоп на 28 октября 2019 советует быть осторожнее: это очень опасное время месяца.

Лунный календарь дел на 28 октября 2019: что делать в новолуние в октябре
Лунный календарь дел на 28 октября 2019: что делать в новолуние в октябре / 1zoom.ru

Новолуние в октябре 2019 – это время решения денежных вопросов. Лунный цикл, умственные и физические ресурсы организма, мир космоса – всё способствует привлечению денег в кошелек.

В то же время лунный гороскоп на завтра, 28 октября 2019, советует в это время быть осторожнее.

Как пояснил в комментарии Главреду астролог Влад Росс: чем ближе к 31 числу, тем хуже складываются обстоятельства. Людей ждет черная полоса депрессий, полное экономическое торможение и обвал рынков.

Так или иначе, новолуние – время подбивать итоги и обновленными начинать новый период.

К примеру, астролог объяснил, когда менять зимнюю резину на летнюю 2019. Сделать это надо еще до 25 октября, чтобы избежать трагических ситуаций в пути. То есть к новолунию в октябре 2019 стоит обновить даже шины на машине.

"…напряженный и катастрофический период с 25 по 31 октября: повышенная опасность ДТП на дорогах, велика опасность авиакатастроф…

Нужно быть предельно осторожными автолюбителям и водителям, поскольку в случае заморозка или первого легкого снежка, или мокрой дороги тормоза могут перестать вас слушаться", – пояснил астролог.

Новолуние: что делать

28 октября 2019 Луна проведет в Скорпионе. В эти первые лунные сутки нового лунного месяца надо:

  • строить четкие материальные планы;
  • распланировать свою жизнь хотя бы на ближайший месяц – пусть даже схематически, но чем подробнее, тем лучше;
  • заниматься любыми проектами, которые направлены на укрепление материального благополучия человека: вместе с новой Луной будут расти и доходы человека;
  • бороться с пагубными привычками: бросать то, что мешает жить, сейчас и легче, и полезнее всего;
  • начинать любые дела, от которых человек ждет постепенного, а не одноразового усиления результатов: например, садиться на диету, открывать счет в банке и т. п.

В новолуние в октябре 2019 нужно если не сесть на диету, то хотя бы устроить разгрузочный день: токсины и шлаки в эти лунные сутки буквально "вылетают" из организма, если приложить для этого самый минимум усилий.

Также день отлично подходит для физических нагрузок.

Читайте такжеУбывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачуСтрижка, по лунному календарю, 28 октября 2019 пойдет на пользу тусклым и слабым волосам. А вот, с точки зрения любовного гороскопа, стрижка сегодня – это игра в русскую рулетку: можно как выиграть, так и серьезно прогадать.

Чтобы привлечь деньги быстро – в домашних условиях покрасить волосы природными красителями будет достаточно. Такое окрашивание подарит новые силы и вдохновение, которые и помогут заработать на бутербродик с икоркой.

А вот чего в новолуние делать нельзя, так это лениться и генерировать негативную энергию: злиться, ругаться и поддаваться на чужие провокации.

новолуние лунный календарь
Сейчас вы просматриваете новость «Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:33
Агрессия РФ против стран НАТО будет стоить Кремлю Калинингарада - исследование
10:00
17 Независимый рэп-баттл hip-hop ru 2 раунд: правила, судьи, дата проведения Видео
10:00
Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019 Видео
09:56
"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины
09:42
Стали известны жуткие последствия полиомиелита у двухлетнего малыша с Волыни Видео
09:16
"Купили на AliExpress": В Сети разгорелся скандал из-за памятника "какающему" Ярославу Мудрому в Сумах Фото Видео
09:08
"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверки
08:35
Исламское государство обезглавлено: в США заявили об убийстве Абу Бакр аль-Багдади
08:10
Модный серый маникюр – матовые ногти, серо-розовый френч и мраморный маникюр - 29 фото Фото
08:04
Гороскоп на День автомобилиста 2019: кому ждать небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
08:03
"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в Золотое Видео
07:34
Скандальный языковой закон проверят: в Украину прибыла Венецианская комиссия
06:58
Почему Вакарчук снова сдулся мнение
06:55
"П*здец, вообще без трусов": Оля Бузова взбудоражила в откровенном наряде
06:49
С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные Фото
06:29
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
06:01
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
05:33
Модные женские стрижки на средние волосы: итальянка, каскад и удлиненное каре – 45 фото Фото
05:08
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания Фото Видео
04:55
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
04:40
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить
04:32
Гороскоп на неделю: что нельзя делать, и когда быть предельно аккуратными на дороге
04:30
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
03:57
17 независимый рэп-баттл: Симптом из Грибов лидирует в 1 раунде Видео
03:01
Перевод времени в Украине: как проверить, что всё сделал правильно Видео
02:54
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
02:30
"Большая ошибка Зеленского": эксперт объяснил откат президентского рейтинга
02:05
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
01:39
"Уберите руку с члена!": стюардесса поймала на горячем любвеобильных россиян Видео
01:13
"Раскол Слуги народа": политолог оценил вероятность роспуска парламента
00:22
Эксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина
00:01
27 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб замуж выйти Видео
26 октября, суббота
23:58
НАБУ подало новый иск против Гладковского - адвокат Видео
23:37
Не попал даже в СИЗО: заместителя мэра Днепра сразу выпустили под залог Видео
23:23
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ
23:00
Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности
22:42
Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов
22:28
"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма
22:07
Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму
21:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
21:38
На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу Фото Видео
21:30
"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом Видео
21:20
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019 Видео
21:18
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине Видео
20:47
Умерла солистка Бурановских бабушек Видео
20:25
В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов Фото Видео
20:14
Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое Фото Видео
19:45
В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит Фото Видео
19:30
"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в Золотое Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять