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Гороскоп на сегодня: каким знакам Зодиака ожидать осуществления заветных желаний

17 октября 2019, 12:47

Львам гороскоп 2019 советует правильно распоряжаться деньгами.

Тельцам и Львам
Тельцам и Львам "светит" воплощение заветных желаний, сулит гороскоп на сегодня / Скриншот

В четверг, 17 октября, убывающая Луна - спутник Земли переместился из знака Зодиака Телец в знак Близнецы. Гороскоп на 17 октября 2019 очень позитивный для двух знаков.

Тельцам и Львам нужно рассчитывать на осуществление заветных желаний, а Близнецам и Козерогам - быть готовыми к борьбе с проблемами.

Гороскоп 2019: что звезды предвещают Тельцам, Львам, Близнецам и Козерогам

Гороскоп на 2019 Телец

У Тельцов будет много жизненной энергии, и благодаря этому они могут воплотить в жизнь заветные желания. Можно браться за новые дела и рассчитывать на успех. Гороскоп на сегодня не советует вести пустые разговоры, поскольку возможен весьма неожиданный эффект. 

Вероятны проблемы со второй половинкой, для их решения гороскоп на 17 октября 2019 рекомендует проявить мудрость и терпение. На людях необходимо держать эмоции при себе, а наедине - дайте им волю и не копите негатив. 

Гороскоп Лев 2019

Львам нельзя поддаваться влиянию эмоций. Если держать себя в руках и действовать с холодной головой - можно воплотить в жизнь заветные желания. Гороскоп 2019 предупреждает, что нельзя переоценивать свои финансовые возможности, иначе - проблем с кошельком не избежать.

В это день особенно права ваша интуиция, поэтому стоит прислушиваться к ее советам. Гороскоп на сегодня сулит приятную встречу. Возможно, для получения желаемого результата придется идти на радикальные шаги.

Гороскоп Близнецы 2019

Могут напомнить о себе давние нерешенные проблемы. Для достижения цели придется изменить методы, подходы и средства. Гороскоп на 17 октября 2019 предупреждает об "атаке" проблем и успокаивает - их можно решить - главное не терять самообладание и веру в себя.

Читайте такжеАстролог сказал, какой знак Зодиака умеет любитьНельзя разбрасываться словами и деньгами. Хорошее время, чтобы пообщаться с людьми, от которых можно чему-либо научиться. 

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам придется решить свои внутренние проблемы - из-за сложного характера представителям этого знака грозят неприятности в семейных отношениях. Гороскоп на 17 октября 2019 советует попытаться более трезво смотреть на вещи, ценить мнение родных и идти на разумные уступки. 

Есть шанс добиться успехов в карьерной сфере и обзавестись влиятельным покровителем. Можно получить интересное предложение - гороскоп 2019 прогнозирует, что возможно увеличение заработка. Нельзя отрываться от реальности и терять бдительность.  

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 говорилось, что Львам будет больше всех фартить, Близнецам звезды сулят очень удачное трудоустройство, а вот Козерогов ожидает неблагоприятное время - возможно "падение с пьедестала".

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