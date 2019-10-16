  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра: кому ожидать воплощения заветных желаний

16 октября 2019, 16:55

Львы в одном случае могут избежать финансовых проблем, говорится в гороскопе 2019.

У Тельцов и Львов могут воплотиться заветные желания, говорится в гороскопе 2019 - Гороскоп на 2019
У Тельцов и Львов могут воплотиться заветные желания, говорится в гороскопе 2019 / Скриншот

В четверг, 17 октября, в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты Луна продолжит убывать и окажется в знаке Зодиака Близнецы.

Тельцам и Львам гороскоп на завтра сулит исполнение заветных желаний, а Близнецам и Козерогам придется решать проблемы.

Гороскоп на 17 октября 2019: что звезды предвещают Тельцам, Львам, Близнецам и Козерогам

Гороскоп Телец 2019

У Тельцов будет много жизненной энергии, и благодаря этому они могут воплотить в жизнь заветные желания. Можно браться за новые дела и рассчитывать на успех. Гороскоп 2019 не советует вести пустые разговоры, поскольку возможен весьма неожиданный эффект. 

Вероятны проблемы со второй половинкой, для их решения гороскоп на завтра рекомендует проявить мудрость и терпение. На людях необходимо держать эмоции при себе, а наедине - дайте им волю и не копите негатив. 

Гороскоп Лев 2019

Львам нельзя поддаваться влиянию эмоций. Если держать себя в руках и действовать с холодной головой - можно воплотить в жизнь заветные желания. Гороскоп на 17 октября 2019 предупреждает, что нельзя переоценивать свои финансовые возможности, иначе - проблем с кошельком не избежать.

В это день особенно права ваша интуиция, поэтому стоит прислушиваться к ее советам. Гороскоп 2019 сулит приятную встречу. Возможно, для получения желаемого результата придется идти на радикальные шаги.

Гороскоп Близнецы 2019

Могут напомнить о себе давние нерешенные проблемы. Для достижения цели придется изменить методы, подходы и средства. Гороскоп на завтра предупреждает об "атаке" проблем и успокаивает - их можно решить - главное не терять самообладание и веру в себя.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииНельзя разбрасываться словами и деньгами. Хорошее время, чтобы пообщаться с людьми, от которых можно чему-либо научиться. 

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам придется решить свои внутренние проблемы - из-за сложного характера представителям этого знака грозят неприятности в семейных отношениях. Гороскоп на 17 октября 2019 советует попытаться более трезво смотреть на вещи, ценить мнение родных и идти на разумные уступки. 

Есть шанс добиться успехов в карьерной сфере и обзавестись влиятельным покровителем. Можно получить интересное предложение - гороскоп 2019 прогнозирует, что возможно увеличение заработка. Нельзя отрываться от реальности и терять бдительность.  

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 говорилось, что Львам будет больше всех фартить, Близнецам звезды сулят очень удачное трудоустройство, а вот Козерогов ожидает неблагоприятное время - возможно "падение с пьедестала".

близнецы гороскоп Зодиак Лев Телец Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра: кому ожидать воплощения заветных желаний». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:59
Национальный отбор на Евровидение: любители России не смогут участвовать
17:25
Елена Зеленская восхитила неимоверно стильным образом в Латвии. Фото
17:05
Оккупанты на Донбассе объявили полную боевую готовность
16:58
Дождливый день в Нью-Йорке 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото
16:55
Гороскоп на завтра: кому ожидать воплощения заветных желаний
16:50
"Случайно": в Турции объяснили "зраду" Эрдогана
16:39
Народный синоптик назвал даты серьезного похолодания в Украине
16:37
Разведение сил – обязательный элемент урегулирования, военные Зеленского не поняли - Марчук Видео
15:52
"В Украине, как и в России": выяснен уровень толерантности к гомосексуализму
15:51
Украина не пойдет: нардеп сделал жесткое заявление по Донбассу Видео
15:36
Стало лучше: Анастасия Заворотнюк идет на поправку
15:32
"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР" Видео
15:19
"Вы что, националист?": в киевском ВУЗе разгорелся скандал
15:00
Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган назвал условия завершения Видео
15:00
Невротик пишется слитно: рецензия на фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" Видео
14:49
Плесень и ужасные стены: украинцев возмутило состояние больницы
14:44
"Циклон со смешным названием": синоптик объявила, когда похолодает в Украине Видео
14:39
Отсекли 100 должностей в Верховном суде: нардепы приняли судебную реформу Зеленского
14:27
"Жесть": Михаил Кукуюк раскрыл карты после ухода с Танці з зірками Видео
14:17
"Сволочь порошенковская откупится от всех": прокуратура Панамы открыла дело на Портнова
14:04
"3 миллиарда": Криклий отказался останавливать поезда в Россию
13:33
В Одесском СИЗО загадочно погибли заключенные
13:30
"Дурак или министр?": Милованов снова разозлил украинцев
13:28
Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе Видео
13:20
Трамп предал курдов - предаст и Украину мнение
13:08
Кремль признался, как обалдел от требования распустить "ЛНР" и "ДНР" Видео
13:07
В США стартовали продажи IQOS
13:04
Национальный отбор на Евровидение 2020: дата проведения и новые правила Видео
13:02
Парадокси політичного дорослішання мнение
12:50
"Україна - це Європа": росСМИ похвалили сборную Украины
12:45
Горняки могут присоединиться к протестам предпринимателей
12:34
"Спасибо Вам, прокурор Рябошапка": в Панаме закрыли дело по офшорным сделкам Порошенко
12:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 3 и 4 серию нового сериала Видео
12:19
"Развлеклись": на Одесчине подростки забили насмерть бездомного Видео
12:18
Всплыла правда о тайном захоронении Анастасии Заворотнюк
11:59
"Переделать под хостел": "пугливому" Дубилету подкинули идею с переездом Кабмина
11:42
"Дичь": в "ДНР" повесили убийство Захарченко на пенсионеров
11:33
"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото Видео
11:21
Легендарные рокеры Uriah Heep оскандалилась из-за "российских" Киева и Минска
11:14
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе за торги "Львовугля"
11:04
"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля
10:55
Гороскоп на сегодня: кому ждать встречи со второй половинкой
10:48
В НАБУ завели дело на Луценко
10:40
Чат с политологом Юрием Романенко
10:32
Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности
10:24
"Видная и богатая" нардеп от Слуги народа "засветила" в Раде винтажную сумку Chanel Фото
10:01
Почему война на Донбассе будет продолжаться мнение
10:00
"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"
10:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
09:41
"Кастрировать таких баб": на Ровенщине горе-мать кулаками "выбивала жизнь" из младенца Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять