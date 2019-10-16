Воплощение заветных желаний: для кого гороскоп на завтра очень радужный

У Тельцов и Львов могут воплотиться заветные желания, прогнозирует гороскоп 2019 / Скриншот

Обнародован гороскоп 2019 на четверг, 17 октября, - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. На протяжении суток будет убывающая Луна, и спутник Земли переместится из знака Зодиака Телец в знак Близнецы.

Тельцам и Львам гороскоп на завтра советует рассчитывать на воплощение в жизнь заветных желаний, а Близнецам и Козерогам подготовиться к решению проблем.

Гороскоп на 17 октября 2019: что звезды предвещают Тельцам, Львам, Близнецам и Козерогам

Гороскоп Телец 2019

У Тельцов будет много жизненной энергии, и благодаря этому они могут воплотить в жизнь заветные желания. Можно браться за новые дела и рассчитывать на успех. Гороскоп на завтра не советует вести пустые разговоры, поскольку возможен весьма неожиданный эффект.

Вероятны проблемы со второй половинкой, для их решения гороскоп на завтра рекомендует проявить мудрость и терпение. На людях необходимо держать эмоции при себе, а наедине - дайте им волю и не копите негатив.

Гороскоп Лев 2019

Львам нельзя поддаваться влиянию эмоций. Если держать себя в руках и действовать с холодной головой - можно воплотить в жизнь заветные желания. Гороскоп на 17 октября 2019 предупреждает, что нельзя переоценивать свои финансовые возможности, иначе - проблем с кошельком не избежать.

В это день особенно права ваша интуиция, поэтому стоит прислушиваться к ее советам. Гороскоп 2019 сулит приятную встречу. Возможно, для получения желаемого результата придется идти на радикальные шаги.

Гороскоп Близнецы 2019

Могут напомнить о себе давние нерешенные проблемы. Для достижения цели придется изменить методы, подходы и средства. Гороскоп на завтра предупреждает об "атаке" проблем и успокаивает - их можно решить - главное не терять самообладание и веру в себя.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииНельзя разбрасываться словами и деньгами. Хорошее время, чтобы пообщаться с людьми, от которых можно чему-либо научиться.

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам придется решить свои внутренние проблемы - из-за сложного характера представителям этого знака грозят неприятности в семейных отношениях. Гороскоп на 17 октября 2019 советует попытаться более трезво смотреть на вещи, ценить мнение родных и идти на разумные уступки.

Есть шанс добиться успехов в карьерной сфере и обзавестись влиятельным покровителем. Можно получить интересное предложение - гороскоп 2019 прогнозирует, что возможно увеличение заработка. Нельзя отрываться от реальности и терять бдительность.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 говорилось, что Львам будет больше всех фартить, Близнецам звезды сулят очень удачное трудоустройство, а вот Козерогов ожидает неблагоприятное время - возможно "падение с пьедестала".