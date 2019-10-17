Астролог "рассекретил" знак высшей любви

Рыбы имеют мягкое сердце, отметил эксперт.
Рыбы - знак высшей любви, представители этого знака умеют любить, они добродушные и сострадательные.
Высшая любовь, вера, религия - это стезя Рыб, поэтому многие из них предпочитают уйти в монастырь, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
Собеседник добавил, что Рыбам свойственны скромность и великодушие, миролюбие и склонность к самопожертвованию.
"…Рыбы любят животных, у них мягкое сердце, и они испытывают потребность помогать страждущим. Рыбы - всегда лучше медсестры и работники социальных программ", - заявил эксперт.
Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииРосс сказал, что Рыбы всегда весьма творческие натуры, из них получаются хорошие искусствоведы, актеры, музыканты, художники.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и предупредил, что Рыбам грозит немало неприятностей из-за тайной любви на стороне. Астролог также спрогнозировал, что Рыбам нельзя рисковать деньгами.