Астролог "рассекретил" знак высшей любви

Рыбы являются знаком высшей любви, сообщил астролог / Скриншот

Рыбы - знак высшей любви, представители этого знака умеют любить, они добродушные и сострадательные.

Высшая любовь, вера, религия - это стезя Рыб, поэтому многие из них предпочитают уйти в монастырь, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что Рыбам свойственны скромность и великодушие, миролюбие и склонность к самопожертвованию.

"…Рыбы любят животных, у них мягкое сердце, и они испытывают потребность помогать страждущим. Рыбы - всегда лучше медсестры и работники социальных программ", - заявил эксперт.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииРосс сказал, что Рыбы всегда весьма творческие натуры, из них получаются хорошие искусствоведы, актеры, музыканты, художники.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и предупредил, что Рыбам грозит немало неприятностей из-за тайной любви на стороне. Астролог также спрогнозировал, что Рыбам нельзя рисковать деньгами.