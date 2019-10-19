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Гороскоп на День пищевика 2019: кому отлипнуть от любимых, а кому ждать судьбоносной встречи

19 октября 2019, 14:29

Овнам гороскоп 2019 посоветовал браться за любые дела.

Овнам и Ракам стоит отлипнуть от возлюбленных, советует гороскоп на 20 октября 2019 - День пищевика 2019
Овнам и Ракам стоит отлипнуть от возлюбленных, советует гороскоп на 20 октября 2019 / Скриншот

Воскресенье, 20 октября (отмечается День повара и День пищевика 2019), - 23 лунный день. На протяжении суток убывающая Луна будет находиться в знаке Зодиака Рак.

Гороскоп на завтра для ряда знаков Зодиака "амурный" - звезды посоветовали Овнам и Ракам отлипнуть от любимых, Львам не отпугивать потенциальных партнеров, Рыбам - подготовиться к судьбоносной встрече, а Весам - отстаивать в отношениях свою позицию.

День пищевика 2019: к чему готовиться пяти знакам Зодиака

Гороскоп Овен 2019

Овнам в День повара 2019 необходимо отлипнуть от любимого человека, чтобы набить себе цену. Будет много сил, можно браться за любые дела, главное - не переоценить свои возможности и не пробивать лбом стены - гороскоп на 20 октября 2019 советует действовать дипломатично.

Во время работы нужно быть очень осторожными - возможны неожиданные поломки. Хороший день, чтобы куда-нибудь поехать и прикупить что-то, что вам по душе.

Гороскоп Рак 2019

В День пищевика 2019 Ракам захочется отморозиться от возлюбленного/возлюбленной и покопаться в себе. Лучше отказаться от очень глубоких раскопок - после таких работ можно оказаться в гордом одиночестве.

Накопленную душевную силу гороскоп 2019 посоветовал направить на реализацию мечты, о которой вы стеснялись рассказывать даже близким. День благоприятный для разных встреч, а от работы и завязывания новых отношений лучше воздержаться. Удачное время, чтобы порадовать родных - включите фантазию и делитесь теплом.

Гороскоп Лев 2019

Одинокие Львы могут рассчитывать на встречу с очень интересным человеком. Если вам этот человек нужен - гороскоп на завтра посоветовал выключить "мороз" и показать свое позитивное отношение.

Читайте такжеАстролог сказал, какой знак Зодиака умеет любитьНужно обдумывать свои действия и доводить начатые дела до конца, иначе - хвосты обязательно придется подтягивать. В День повара 2019 Львам без пары можно отдохнуть в компании приятных вам людей, а почти окольцованным - лучше провести время с любимым человеком.

Гороскоп Весы 2019

Весы могут столкнуться с тем, что возлюбленный/возлюбленная переступят грань, и их придется ставить на место. Главное - сохранять хладнокровие, гороскоп 2019 предлагает тихо и очень аккуратно разрешить конфликт - тогда удастся не испортить отношения. 

Хорошее время, чтобы переоценить ценности, сделать выводы и решить, что в жизни стоит изменить. В День пищевика 2019 не лишним будет чем-то себя порадовать. Слушайте свой внутренний голос и очень критично относитесь к советам окружающих.

Гороскоп на завтра Рыбы

Рыбы могут встретить человека, который перевернет их жизнь с ног на голову. Нужно попытаться принимать решения только после тщательного анализа ситуации. Гороскоп на 20 октября 2019 настоятельно рекомендует не принимать происходящее очень близко к сердцу, событий много, а сердце - одно.

Относитесь серьезнее к деньгам и расходам, и тогда удастся избежать конфликтов с близкими. Возможна "атака" соблазнов - гороскоп 2019 посоветовал отказаться от запретных плодов. Попытайтесь провести воскресенье как-то необычно.

Ранее сообщалось, что гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал Овнам разрывы отношений, Ракам - фарт в любовной сфере, Львам - удачную трату денег, Рыбам – обоснованную ревность, а Весам - сложности в работе.

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