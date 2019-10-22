  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на сегодня: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь

22 октября 2019, 08:59

Овнам гороскоп на 22 октября 2019 советует остерегаться травмоопасной работы.

Представителям четырех знаков Зодиака стоит готовиться к
Представителям четырех знаков Зодиака стоит готовиться к "удару под дых", порекомендовал гороскоп на 22 октября 2019 / Скриншот

Гороскоп 2019 порекомендовал четырем знакам Зодиака - Овен, Весы, Дева и Козерог - во вторник, 22 октября (25 лунный день, убывающая Луна во Льве), подготовиться к "ударам под дых".

Для Скорпионов прогноз очень радужный - представители этого знака могут рассчитывать на светлую любовь.

Гороскоп на 22 октября 2019: что прогнозируется Овнам, Весам, Девам, Козерогам и Скорпионам

Гороскоп Овен 2019

Сегодня Овнам грозит "удар" по самочувствию - есть угроза неожиданно травмироваться физически или психически. В этот день гороскоп 2019 советует придерживаться позиции: "Спокойствие - только спокойствие" и отказаться от потенциально опасных дел.

Возможно, придется решать чужие проблемы. Неблагоприятный день для крупных покупок и разговоров по душам с человеком, с которым не были пройдены "огонь, вода и медные трубы".

Гороскоп на сегодня - Весы

Весам грозит участие в жестких спорах. Необходимо тщательно взвешивать все, что хочется сказать. Можно попытаться сгладить острые углы - гороскоп 2019 порекомендовал использовать юмор.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствияНельзя работать спустя рукава - стоит поискать стимул для того, чтобы дело горело в руках. Благоприятный день, чтобы завершить давно начатые дела. Не лучшее время, чтобы раскошеливаться.

Гороскоп Дева 2019

Девы могут получить неожиданный "удар" по здоровью. Одной из причин ухудшения самочувствия может стать слишком активная трудовая деятельность. Возможно, пора угомониться - гороскоп 2019 рекомендует хорошенько отдохнуть.

Есть вероятность трудностей, для решения которых придется обратиться за помощью. Неплохой день для культурного отдыха в хорошей компании и обновления образа.

Гороскоп на сегодня Козерог

Козерогам нужно быть предельно внимательными, выполняя дела, которые, кажется, они делали уже тысячи раз - можно допустить серьезные ошибки. Необходимо идти к цели, несмотря на мелкие неприятности - в таком случае гороскоп на 22 октября 2019 сулит триумф.

Отношения, которые кажутся чемоданом без ручки, лучше без сожаления рвать. Многих конфликтом можно избежать, если быть более мягкими.

Гороскоп 2019 Скорпион 

Скорпионы могут познакомиться с приятными людьми, есть вероятность начала серьезного романа. День может быть очень светлым - гороскоп на сегодня рекомендует провести вторник в окружении как можно большего количества людей.

Нельзя терять бдительность. Можно порадовать себя приятной покупкой. Стоит поберечь здоровье - потеплее одеваться и обходить десятой дорогой сопливых людей.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что Овнам грозят суды, Весам и Козерогам - потеря работы, Девам - сложности в переговорах, а Скорпионам необходимо остерегаться опасности во время путешествий.

гороскоп Зодиак весы Овен Дева Скорпион Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на сегодня: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:28
Гладковского допросили в НАБУ перед выходом из СИЗО
09:22
Возрождение империи: Путин послал Украине четкий сигнал мнение
08:59
"Все свелось к распилу грантов": Тодуров объяснил суть медреформы в Украине
08:59
Гороскоп на сегодня: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь
08:55
Под Киевом ДТП закончилось перестрелкой, один человек ранен
08:37
Стоит делать запасы: в Украине значительно подскочат цены на гречку Видео
08:35
"Ударил в штангу": почему упал рейтинг Зеленского, и что будет дальше мнение
08:34
В Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника Видео
08:15
Рябошапка намекнул на уголовные дела против "слуг народа" Видео
07:44
У Зеленского "слуг народа" хотят проверить на детекторе лжи - нардеп
07:22
"Скоро я всем надоем": Сенцов планирует создать правозащитную организацию
07:02
Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов
06:59
Чем Украина заплатит за новый транш МВФ мнение
06:39
Ужасные подарки: названы вещи, которые нельзя дарить
06:34
"Подушечки, стиль собачки": Алина Гросу завела сеть огромной грудью
06:20
Астролог сказал, какие самые опасные болезни грозят Близнецам
05:59
Витамин D: эксперты рассказали, стоит ли зимой принимать "солнце в таблетках" Видео
05:34
Модная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото Фото Видео
04:50
Семья Гонтаревой скрыла сумму убытков от сгоревшего дома
04:02
Беззаботный интим: эксперт рассказала о правилах секса без обязательств
03:16
Чем заменить свежие овощи зимой: диетолог дала дельные советы Видео
02:34
В Николаеве в неожиданном месте нашли череп человека, опубликованы фото Фото
02:18
"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть
01:46
Диетолог разъяснила, как правильно набрать вес
01:31
В России посоветовали НАТО купить учебники по истории
01:10
Постельные опасения: топ-3 самых сильных мужских страхов в сексе
00:55
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США: в Кремле ответили
00:27
22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были Видео
00:08
"Можно поздравить": российская певица получила украинское гражданство Видео
00:00
"Дебилка и невменяшка": Коломойский прошелся по обиженной на шутку Гонтаревой
21 октября, понедельник
23:42
Вертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели Кутового Видео
23:16
Эксперты назвали страны с самым богатым населением
22:49
В России начинают регулярно проводить занятия по изоляции Рунета
22:24
В Украине умер известный парламентский фотограф
21:52
МИД Германии отказывается признавать Голодомор геноцидом - СМИ Видео
21:50
ЧП в Борисполе: из-за выброса вредных веществ не работают терминалы
21:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 9 и 10 серию нового сериала Видео
21:20
Дела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУ
21:14
В Болгарии стартовало строительство газопровода в обход Украины
20:52
В Румынии автобус с украинцами слетел с трассы и перевернулся: есть пострадавшие
20:49
У Путина заявили о "провале" подготовки к саммиту "нормандской четверки"
20:25
Путин и Макрон указали на "безальтернативность" разведения сил на Донбассе
20:22
"Есть свидетели": Чумак пролил свет на амнистию боевиков
19:52
"Сразу же капитулирует": экс-замглавы Генштаба ВСУ предостерег Зеленского
19:47
В Азове резко ответили конгрессменам США на обвинение в терроризме
19:23
Проломленная голова: появились жуткие детали крушения вертолета с экс-министром аграрной политики Фото
18:58
"НАТО не признает оккупацию Крыма": Столтенберг решил посетить Одессу
18:55
Путин назначил Вышинского на государственную должность
18:37
"Милованов – дебил, Бородянский – подонок": Коломойский ответил негодующим министрам
18:28
Анастасия Волочкова похвасталась мохнатой киской
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять