Гороскоп на сегодня: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь

Представителям четырех знаков Зодиака стоит готовиться к "удару под дых", порекомендовал гороскоп на 22 октября 2019 / Скриншот

Гороскоп 2019 порекомендовал четырем знакам Зодиака - Овен, Весы, Дева и Козерог - во вторник, 22 октября (25 лунный день, убывающая Луна во Льве), подготовиться к "ударам под дых".

Для Скорпионов прогноз очень радужный - представители этого знака могут рассчитывать на светлую любовь.

Гороскоп на 22 октября 2019: что прогнозируется Овнам, Весам, Девам, Козерогам и Скорпионам

Гороскоп Овен 2019

Сегодня Овнам грозит "удар" по самочувствию - есть угроза неожиданно травмироваться физически или психически. В этот день гороскоп 2019 советует придерживаться позиции: "Спокойствие - только спокойствие" и отказаться от потенциально опасных дел.

Возможно, придется решать чужие проблемы. Неблагоприятный день для крупных покупок и разговоров по душам с человеком, с которым не были пройдены "огонь, вода и медные трубы".

Гороскоп на сегодня - Весы

Весам грозит участие в жестких спорах. Необходимо тщательно взвешивать все, что хочется сказать. Можно попытаться сгладить острые углы - гороскоп 2019 порекомендовал использовать юмор.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствияНельзя работать спустя рукава - стоит поискать стимул для того, чтобы дело горело в руках. Благоприятный день, чтобы завершить давно начатые дела. Не лучшее время, чтобы раскошеливаться.

Гороскоп Дева 2019

Девы могут получить неожиданный "удар" по здоровью. Одной из причин ухудшения самочувствия может стать слишком активная трудовая деятельность. Возможно, пора угомониться - гороскоп 2019 рекомендует хорошенько отдохнуть.

Есть вероятность трудностей, для решения которых придется обратиться за помощью. Неплохой день для культурного отдыха в хорошей компании и обновления образа.

Гороскоп на сегодня Козерог

Козерогам нужно быть предельно внимательными, выполняя дела, которые, кажется, они делали уже тысячи раз - можно допустить серьезные ошибки. Необходимо идти к цели, несмотря на мелкие неприятности - в таком случае гороскоп на 22 октября 2019 сулит триумф.

Отношения, которые кажутся чемоданом без ручки, лучше без сожаления рвать. Многих конфликтом можно избежать, если быть более мягкими.

Гороскоп 2019 Скорпион

Скорпионы могут познакомиться с приятными людьми, есть вероятность начала серьезного романа. День может быть очень светлым - гороскоп на сегодня рекомендует провести вторник в окружении как можно большего количества людей.

Нельзя терять бдительность. Можно порадовать себя приятной покупкой. Стоит поберечь здоровье - потеплее одеваться и обходить десятой дорогой сопливых людей.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что Овнам грозят суды, Весам и Козерогам - потеря работы, Девам - сложности в переговорах, а Скорпионам необходимо остерегаться опасности во время путешествий.