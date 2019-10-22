Астролог сказал, какие самые опасные болезни грозят Близнецам

У Близнецов самые опасные болезни, как правило, связаны с легкими, предупредил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что самым слабым местом в организме Близнецов являются легкие, и у представителей этого знака самые опасные болезни, как правило, связаны с этим органом.

Близнецы часто страдают нервными расстройствами, поскольку их нервная система весьма слабая, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, у представителей этого знака нередко бывают астмы и бронхиты.

Астролог добавил, что Тельцам грозят болезни дыхательных путей, в частности, им стоит опасаться ларингитов, фарингитов и ангин.

У Тельцов самыми уязвимыми частями тела являются шея и нижняя челюсть. Людям, рожденным под этим знаком, стоит очень внимательно относиться к горлу, ушам и щитовидке.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 говорится, что Близнецам звезды сулят открытие широких возможностей карьерного продвижения, а Тельцам грозит провал в финансовой сфере.