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Соблазнять и доминировать: астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе

23 октября 2019, 04:01

По Кама-Сутре животное Свати – это плодовитый буйвол, который играет доминирующую роль.

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Астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе

Согласно Ведической астрологии, рожденные с 22 октября по 4 ноября находятся под покровительством 15 лунного созвездия Свати, которое полностью расположено в знаке Весы, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, сила Свати в ее невероятной независимости, эфемерности, способности рассеивать подобно ветру и трансформации. Человек может говорить какие-то абсолютно неправильные, безполезные вещи, но люди при этом его будут слушать, потому что все, что говорят Свати привлекает людей.

В комментарии Главреду она отметила, что Свати можно использовать в позитивном направлении, ведь в Свати информация широко распространяется.

"Поэтому эта накшатра известных политиков, дипломатов, бизнесменов и юристов, журналистов, маркетологов, брокеров, пиар-менеджеров, психологов и переводчиков, туроператоров и летчиков, изобретателей и артистов, музыкантов, спортсменов. Она очень активна в материальном плане, но если энергию ветра направить не в то русло, не научиться ею грамотно пользоваться, она с легкостью разрушит все ваши материальные достижения", - подчеркнула эксперт.

Она также обратила внимание на то, что Бог ветра и праны, властелин небесных музыкантов, предствляющий божественное дыхание Богов - Вайю – управляет лунным созвездием Свати. Вайю (Ветер) управляет материальным миром совместно с Агни (Огнем) и Сурьей (Солнцем). Вайю контролирует интеллект.

Вайю — это основа речи, то, что приводит к очищению:

⇛ Это прана —дыхание или жизненная сила внутри человека, которая соединяет его с бесконечной энергией. 

⇛ Человек может заниматься очищением своего тела, очищать тело через питание, питаться правильно.

⇛ Человек может очищать свои мысли – говорить правду. Настоящая правда – это то, что вы не прячете. Если человек не говорит ложь или скрывает что-то - это не значит, что человек говорит правду.

Она уверена, что также этой накшатре покровительствует богиня Сарасвати - богиня обучения, музыки, ораторского искусства.

Рожденным в Свати рекомендуют:

1. Делать дыхательные упражнения (пранаяму, заниматься криа-йогой), медитировать, делать вайю-мудру. Выполняется обеими руками. Указательный палец на каждой руке согнут до его касания подушечки большого пальца. Большой палец слегка надавливает на указательный. Остальные три пальца вытянуты и расслаблены.

2. Благоприятно кормить голубей.

3. Полезно ограничивать сексуальную жизнь.

4. Благоприятно носить светлые, пестрые цвета и пастельные тона.

5. Когда приходят проблемы – вспомните, а не покупали ли вы недавно новую пару обуви.

Ведический астролог добавила, что по Кама-Сутре животное Свати – это буйвол.

"Буйвол очень трудолюбивое и упертое животное. Поэтому если они уже единожды решили что-то, то эта фиксированность на идее их может либо разрушить, либо вознести на высокие позиции. С сексуальной точки зрения Буйвол плодовит и ему нравится играть дразняще-доминирующую роль в сексуальной жизни. Часто склонны соблазнять в своих интересах", - пояснила Костюк.

Она также резюмировала, что хорошая совместимость с 13-й накшатрой Хаста (25.09-08.10). Ее врагом считается 4-я накшатра Рохини (23.05-06.06).

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала совет, как ловить удачу в октябре.

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