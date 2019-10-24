Гороскоп на сегодня: кто будет в ударе, а кому грозит потеря любви

Стрельцам и Козерогам под силу завоевать понравившегося человека, сулит гороскоп на сегодня / Скриншот

Гороскоп 2019 на четверг, 24 октября, - сегодня убывающая Луна окажется в знаке Зодиака Дева - прогнозирует, что Стрельцы, Козероги и Раки будут в ударе.

Овнам грозят неприятности в любовной сфере - им необходимо лелеять свою вторую половинку, иначе они могут ее потерять.

Гороскоп на 24 октября 2019: к чему на любовном "фронте" готовиться ряду знаков

Овен - гороскоп на сегодня

Овнам звезды советуют пересмотреть свое отношение к возлюбленной/возлюбленному, попробуйте стать мягче, идти на уступки в непринципиальных вопросах. Запомните, молчание - золото, и гороскоп 2019 рекомендует замолчать, когда изо рта так и рвутся обидные слова.

Попытайтесь воздержаться от любых рисков и мудро воспринимайте возможные неприятности. Лучше рассчитывать только на свои силы в разных делах, особенно - в финансовых.

Гороскоп Рак 2019

Представители этого знака могут рассчитывать на приятные неожиданности на любовном "фронте". Трудяжки наконец-то могут быть вознаграждены - гороскоп на 24 октября 2019 рекомендует им еще немного потрудиться для достижения успеха. Не стоит расслабляться.

Читайте такжеАстролог предупредил один знак Зодиака о самых опасных болезняхХороший день, чтобы купить что-то недешевое. Можно позволить себе "безуменку". В любой непонятной ситуации - убирайте.

Гороскоп 2019 Стрелец

Стрельцам под силу украсть сердце человека, который ему запал в душу, без замысловатых "брачных танцев". Нельзя поддаваться соблазнам - гороскоп на сегодня предупредил, что может быть нанесен удар по репутации. Неплохое время, чтобы строить планы на будущее.

Гороскоп 2019 Козерог

Представители этого знака с легкостью смогут завоевать сердце понравившегося человека. Главное - правильно выбрать цель и не распыляться. Гороскоп на 24 октября 2019 настоятельно не рекомендует "забивать" на работу - лучше всего составить план и дотошно его исполнять.

Благоприятное время для работы над ошибками - много станет ясным. Есть вероятность встречи с неординарным человеком.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В гороскопе говорилось, что Козерогам и Ракам грозят провалы в карьере, Стрельцам светят новые возможности, а Овны могут остаться без второй половинки.