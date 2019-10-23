Гороскоп на завтра: кто станет сердцеедом, а кто может потерять любовь

Стрельцы и Козероги могут стать сердцеедами, прогнозирует гороскоп 2019 / Скриншот

В четверг, 24 октября, Луна по-прежнему будет убывающей, спутник Земли переместится из знака Зодиака Лев в знак Дева. На эти сутки гороскоп 2019 дал важные советы относительно любовной сферы Овнам, Ракам, Стрельцам и Козерогам.

Стрельцам и Козерогам будет под силу роль сердцеедов - им удастся соблазнить свою "жертву", а Овнам необходимо лелеять своего любимого человека, иначе они могут его потерять.

Гороскоп на 24 октября 2019: к чему на любовном фронте готовиться Овнам, Ракам, Стрельцам и Козерогам

Овен - гороскоп на завтра

Овнам звезды советуют пересмотреть свое отношение к возлюбленной/возлюбленному, попробуйте стать мягче, идти на уступки в непринципиальных вопросах. Запомните, молчание - золото, и гороскоп 2019 рекомендует замолчать, когда изо рта так и рвутся обидные слова.

Попытайтесь воздержаться от любых рисков и мудро воспринимайте возможные неприятности. Лучше рассчитывать только на свои силы в разных делах, особенно - в финансовых.

Гороскоп Рак 2019

Представители этого знака могут рассчитывать на приятные неожиданности на любовном "фронте". Трудяжки наконец-то могут быть вознаграждены - гороскоп на 24 октября 2019 рекомендует им еще немного потрудиться для достижения успеха. Не стоит расслабляться.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог раскрыла, как преодолеть препятствияХороший день, чтобы купить что-то недешевое. Можно позволить себе "безуменку". В любой непонятной ситуации - убирайте.

Гороскоп 2019 Стрелец

Стрельцам под силу украсть сердце человека, который ему запал в душу, без замысловатых "брачных танцев". Нельзя поддаваться соблазнам - гороскоп на завтра предупредил, что может быть нанесен удар по репутации. Неплохое время, чтобы строить планы на будущее.

Козерог - гороскоп на завтра

Представители этого знака с легкостью смогут завоевать сердце понравившегося человека. Главное - правильно выбрать цель и не распыляться. Гороскоп 2019 настоятельно не рекомендует "забивать" на работу - лучше всего составить план и дотошно его исполнять.

Благоприятное время для работы над ошибками - много станет ясным. Есть вероятность встречи с неординарным человеком.

Ранее был опубликован гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В гороскопе говорилось, что Козерогам и Ракам грозят провалы в карьере, Стрельцам светят новые возможности, а Овны могут остаться без второй половинки.