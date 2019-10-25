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Гороскоп на сегодня: кому ждать "баталий", а кому - опасаться паники

25 октября 2019, 10:34

Представителям одного знака Зодиака нельзя быть слишком доверчивыми - гороскоп 2019 посоветовал "фильтровать" информацию.

Ряду знаков гороскоп на сегодня посоветовал готовиться к
Ряду знаков гороскоп на сегодня посоветовал готовиться к "баталиям" / Скриншот

Гороскоп на 25 октября 2019 всех знаков Зодиака - на 27 лунный день - очень "амурный". Большинству знаков сегодня звезды советуют приделить большую часть внимания личной жизни.

Раков может "атаковать" навязчивая мысль насчет их любимого человека, главное - не поддаваться панике, Стрельцам, Тельцам и Близнецам лучше морально быть готовыми к "баталиям", возможно, даже со второй половинкой, а Весы могут получить сенсационную информацию. 

Гороскоп на 25 октября 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Овен 2019

Овнам звезды советуют умерить свой пыл и проявлять как можно больше дружелюбия к окружающим, - тогда и день задастся, и отношения улучшатся. Можно чем-то порадовать домашних - гороскоп 2019 благоприятный для шоппинга. 

Гороскоп Телец 2019

Возможно возникновение сомнения в собственных силах - не поддавайтесь слабости и продолжайте идти к цели. Хороший день, чтобы найти общий язык с нужными людьми – гороскоп на сегодня советует пообщаться с "трудными" партнерами. Неожиданно может завязаться словесный бой, придется проявить мудрость. 

Гороскоп Близнецы 2019

Возможно приятное открытие в любовной сфере, стоит ожидать сюрприза. Неблагоприятный день, чтобы пуститься во все тяжкие - гороскоп всех знаков Зодиака советует поберечь здоровье. Если начнет разгораться конфликт - не подливайте масло в огонь. 

Гороскоп Рак 2019

Ракам нельзя принимать близко к сердцу все, что им говорят относительно их второй половинки, возможно, слухи - коварные происки недоброжелателей. Уверенно беритесь за решение проблем, к которым и не знали, как подступиться. 

Гороскоп Лев 2019

Львы могут стать мудрее в любовных вопросах. Возможна маленькая неудача в карьере - гороскоп 2019 рекомендует не воспринимать случившееся близко к сердцу и найти в нем позитив. Не стоит надеяться на манну небесную. 

Гороскоп Дева 2019

Девам светит успех в начатых делах. Хорошее время, чтобы учиться чему-то новому, искать пути повышения дохода. Гороскоп на 25 октября 2019 предупреждает о возможном разочаровании в любви. Нельзя высоко задирать нос - можно споткнуться.

Гороскоп Весы 2019

Весам не стоит довольствоваться уже полученными благами. Не стоит рассчитывать на серьезную поддержку со стороны - гороскоп на сегодня настоятельно рекомендует рассчитывать на свои силы. В пятницу удержитесь от проявления разрушительных эмоций.

Гороскоп Скорпион 2019

Вероятны перепады настроения - нельзя впадать из крайности в крайность. Можно браться за новые дела и рассчитывать на поддержку.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: Водолеев ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволитьВ этот день лучше избегать формальных "капканов" - гороскоп на 25 октября 2019 посоветовал отложить подписание важных документов на более благоприятное время. Крепитесь - есть угроза серьезных неприятностей с родственниками. 

Гороскоп 2019 Стрелец

Есть вероятность незначительных провалов, нельзя вешать нос. В пятницу нежелательно оставаться наедине со своими негативными эмоциями. Гороскоп всех знаков Зодиака рекомендует тушить конфликты - улыбка и обнимашки - обезоруживают. Будьте мудрыми и терпеливыми. 

Гороскоп для Козерога на 2019

Возможны неприятности в любовной сфере из-за вредных привычек. Могут "свалиться на голову" дополнительные средства. У представителей этого знака, возможно, изменится положение в обществе. Гороскоп на сегодня предупредил о вероятных непростых ситуациях на работе, и рассчитывать на помощь - не стоит. 

Гороскоп Водолей 2019

Водолеев может посетить неожиданное желание перемен, однако не стоит все бросать и влезать в дела, которые для вас пока - темный лес. Прислушайтесь к советам знающих людей. Вторая половинка может приятно удивить.

Гороскоп 2019 Рыбы

Хорошее время, чтобы навести порядок как в голове, так и в доме, и на работе. Перестаньте метаться из угла в угол - гороскоп на 25 октября 2019 посоветовал расставить все точки над "і" в отношениях, которые вас тяготят. Перестаньте беспокоиться из-за ерунды и внимательнее присмотритесь к здоровью. 

Напомним, гороскоп на неделю - 21-27 октября - прогнозировал для всех знаков Зодиака препятствия в делах. В гороскопе говорилось, что препятствия можно преодолеть, если не искать легких путей.

гороскоп Зодиак
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