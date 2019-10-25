Названы знаки Зодиака, которым грозят инфаркты и инсульты

Водолеям грозят инсульты и инфаркты, предупредил Влад Росс / golbis.com

Астролог Влад Росс предупредил, что у представителей знака Зодиака Водолей часто возникают проблемы с кровообращением, и в связи с этим им грозят инсульты и инфаркты.

Водолеи часто страдают из-за того, что слишком сильно нагружают нервную систему и мозг - возможны нервные расстройства, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что людям, рожденным под этим знаком, свойственна слабость в лодыжках. Росс также сообщил, что типичные болезни Водолеев - это, в частности, судороги ног, тромбофлебиты и растяжение связок голеностопного сустава.

Собеседник подчеркнул, что у Рыб ноги - тоже проблемное место. По его словам, у представителей этого знака самым слабым местом являются стопы - частая проблема Рыб - деформация стоп и плоскостопие.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. Астролог говорил, что Водолеям светит очень благоприятный период, особенно в карьерном плане, а Рыбам в случае денежного риска грозит банкротство.