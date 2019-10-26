Гороскоп на 26 октября 2019: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту

Овны и Раки могут получить новые шансы, спрогнозировал гороскоп на сегодня / Скриншот

В субботу, 26 октября, в 28-й лунный день, "худеющая" Луна уже не будет находиться в знаке Зодиака Дева, а переместится в Весы. В первый выходной день гороскоп 2019 прогнозирует, что Весы и Скорпионы могут раскрыть свою красоту, а Овнам и Ракам светят новые шансы.

Сегодня всем знакам Зодиака благоприятно посмотреть со стороны на себя и свою внешность и задуматься о "реформах".

Гороскоп 2019: кому ждать новых шансов, а кто может раскрыть красоту

Овен - гороскоп на 26 октября 2019

В это день неусидчивость и желание перемен сыграют Овнам на руку - могут открыться новые двери, которые способны привести к улучшению жизни. В этот день лишняя болтовня ни к чему хорошему не приведет - гороскоп на сегодня советует больше действовать и, желательно, помалкивать. Возможны мелкие неприятности из-за старых проколов.

Рак - гороскоп на 26 октября 2019

Звезды не исключают, что можно получить новый шанс благодаря "свежим" связям с влиятельными людьми. Не сомневайтесь в своих возможностях, но и не переоценивайте их. Не стоит провоцировать вторую половинку на ревность - из-за этого могут испортиться отношения.

Весы - гороскоп на 26 октября 2019

Весы могут просто расцвести - для этого гороскоп 2019 советует выделить время для себя любимых, например, сделать маску для лица, ванну с травами или просто доверить свою внешность опытному мастеру.

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Скорпион - гороскоп на 26 октября 2019

Сегодня Скорпионы будут "цвести и пахнуть", но красоты много не бывает - можно еще что-то улучшить, например, сделать новую модную прическу или сделать красивенный маникюр. Хороший день, чтобы купить то, что вы давно присмотрели. Возможны неприятности на любовном фронте - улучшить отношения можно, главное - найти правильный подход.

Ранее российский астролог и ведущая Василиса Володина поделилась гороскопом на эту неделю - 21-27 октября - всех знаков Зодиака. Эксперт предупредила о возможных неприятностях и посоветовала, как с ними справиться.