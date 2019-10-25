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Гороскоп на завтра: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту

25 октября 2019, 17:16

Всем знакам Зодиака в субботу не помешает заняться собой, прогнозирует гороскоп 2019.

Овны и Раки могут получить новые шансы, спрогнозировал гороскоп на 26 октября 2019 - Гороскоп на 2019
Овны и Раки могут получить новые шансы, спрогнозировал гороскоп на 26 октября 2019 / Скриншот

Гороскоп на завтра: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту Всем знакам Зодиака в субботу не помешает заняться собой, прогнозирует гороскоп 2019.В 28-й лунный день (суббота, 26 октября) убывающий спутник Земли - Луна - уже не будет находиться в знаке Зодиака Дева, а переместится в Весы.

В первый выходной день гороскоп 2019 прогнозирует Овнам и Ракам новые шансы, а Весы и Скорпионы могут раскрыть свою красоту. В это день всем знакам Зодиака благоприятно посмотреть со стороны на себя и свою внешность и задуматься о "реформах".

Гороскоп 2019: кому ждать новых шансов, а кто может раскрыть красоту

Овен - гороскоп на 26 октября 2019

В это день неусидчивость и желание перемен сыграют Овнам на руку - могут открыться новые двери, которые способны привести к улучшению жизни. В этот день лишняя болтовня ни к чему хорошему не приведет - гороскоп на завтра советует больше действовать и, желательно, помалкивать. Возможны мелкие неприятности из-за старых проколов.

Рак - гороскоп на 26 октября 2019

Звезды не исключают, что можно получить новый шанс благодаря "свежим" связям с влиятельными людьми. Не сомневайтесь в своих возможностях, но и не переоценивайте их. Не стоит провоцировать вторую половинку на ревность - из-за этого могут испортиться отношения.

Весы - гороскоп на 26 октября 2019

Весы могут просто расцвести - для этого гороскоп 2019 советует выделить время для себя любимых, например, сделать маску для лица, ванну с травами или просто доверить свою внешность опытному мастеру.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: Водолеев ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволитьПеред тем, как потратить немаленькую сумму, не только взвесьте все за и против, но и посоветуйтесь с близкими.

Скорпион - гороскоп на 26 октября 2019

Скорпионы будут "цвести и пахнуть", но красоты много не бывает - можно еще что-то улучшить, например, сделать новую модную прическу или сделать красивенный маникюр. Хороший день, чтобы купить то, что вы давно присмотрели. Возможны неприятности на любовном фронте - улучшить отношения можно, главное - найти правильный подход.

Ранее российский астролог и ведущая Василиса Володина поделилась гороскопом на эту неделю - 21-27 октября - всех знаков Зодиака. Эксперт предупредила о возможных неприятностях и посоветовала, как с ними справиться.

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