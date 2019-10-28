Астролог сказал, кому светят грыжи и цирроз печени

Девам грозят грыжи, а Стрельцам - цирроз, сообщил астролог / Rsute

У представителей знака Зодиака Дева часто возникают грыжи, а Стрельцам грозит цирроз печени.

Чаще всего Дев беспокоят проблемы, которые связаны с животом, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт подчеркнул, что у представителей этого знака многие болезни "стартуют" с проблем с пищеварением.

Собеседник добавил, что у Стрельцов самым слабым местом является печень, однако могут возникнуть проблемы и с тазом, бедрами и ягодицами. Астролог отметил, что Стрельцам, кроме цирроза, грозит еще одна печеночная болезнь - гепатит.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 всех знаков Зодиака говорится, что Дев ждет неблагоприятный период для поездок, а Стрельцы могут браться за новое дело, им светит продвижение, удача и успех.