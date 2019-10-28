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Гороскоп на ноябрь-2019: Весам "подложат свинью", а Козероги получат карт-бланш от звезд

28 октября 2019, 06:35

Звезды говорят, что ноябрь многих порадует воплощением в жизнь их замыслов и даже фантазий.

гороскоп, планеты, астрология
Астролог составил гороскоп на ноябрь-2019 для всех знаков Зодиака

Ноябрь обещает стать отличным месяцем, когда произойдет смена общей атмосферы и эмоционального фона. И именно в этом месяце может реализоваться все то, что вы задумывали. Весь ноябрь будет под влиянием двух планет, находящихся в благоприятном сочетании: Сатурна, который сулит достижение целей и реализацию идей, и Нептуна, означающего мечтания. Такое сочетание планет указывает на то, что в этот период могут реализовываться зрелые мечтания.

Вся соль ноября 2019 года будет сводиться к тому, что наши фантазии и мечтания могут стать реальностью в этом месяце.

Интересно и то, что такое сочетание Сатурна и Нептуна обещает большие открытия в сфере медицины. Например, может быть найдено лекарство против рака или СПИДа.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которым грозят инфаркты и инсультыНоябрь станет отличным месяцем для творческих людей: для написания музыки и картин, записи альбомов, работой над книгами. В это время возможен творческий прорыв в работе.

Это будет жизнеутверждающий месяц с реализацией мечтаний и фантастических сценариев. Потому в это время можно экспериментировать и пробовать разные, даже самые неожиданные, варианты. Это – отличный период для развития. Например, если кто-то давно мечтал прыгнуть с парашютом, то как раз в этом месяце (только в благоприятный день) как раз и стоит воплотить эту идею в жизнь. Или, если кто-то всю жизнь мечтал жить на острове, то именно в ноябре эта мечта может стать реальностью.

Первая декада ноября обещает быть не очень благоприятной. Это, прежде всего, будет связано с тем, что с самого начала месяца и до 20 ноября Меркурий будет осуществлять ретроградное, то есть попятное, движение. А это значит, что в этот период не стоит начинать бизнес или открывать новые фирмы. Не стоит также планировать посещение курсов или тренингов. Это также создает оговорку к общей тенденции месяца: может реализовываться все фантастическое, задуманное ранее, но новые мечты и замыслы, связанные с обучением, регистрацией фирм, освоением новых технологий, не будут благоприятными, даже если осуществятся.

Также с ретроградным движением Меркурия всегда связаны разные финансовые неприятности и проблемы, неудачные покупки и приобретения. Например, если в эти дни вы купите телевизор или какую-либо другую бытовую технику, то велика вероятность, что вскоре вы свою покупку вернете.

Из-за попятного движения Меркурия также могут пошатнуться биржи, может упасть курс биткоина, могут начаться колебания валют и проявятся первые предвестники надвигающегося мирового финансового кризиса.

Читайте также"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака1-10 ноября сложится жесткий аспект между Марсом, Плутоном и Сатурном, мощная квадратура. Поэтому в первые десять дней месяца не стоит давать обещаний и брать на себя ответственность, поскольку все может быть пересмотрено с точностью до наоборот. Соответственно, и достижение каких-либо договоренностей в этот период также не будет эффективно, поскольку они скоро могут утратить смысл. То же касается планирования финансовых дел и поездок – будьте готовы к тому, что они окажутся неудачными и не принесут того результата, на который вы рассчитываете. Очень вероятна активизация конкурентов.

Кроме того, в эти дни могут возникнуть опасные и экстремальные ситуации на дорогах. Особенно эта тенденция проявится 1-5 ноября, когда будет крайне повышена аварийность. Потому следует быть предельно аккуратными в поездках.

Также с 1 ноября Венера переходит в зодиакальный знак Стрельца и пробудет там до 26-го числа. Поэтому 1-25 ноября лучше не заводить серьезных отношений: Венера в Стрельце сулит поверхностность и недолговечность отношений, хотя они обещают быть весьма романтичными.

Однако такое положение Венеры благоприятно скажется на попытках построить взаимоотношения с иностранцами. Поэтому те девушки, которые давно мечтали выйти замуж за иностранца, получат прекрасный период для того, чтобы реализовать эту мечту и уехать за границу. Это – благоприятное время для скрепления союзов с иностранцами, романов с гражданами другой страны, морских путешествий.

А вот с мужчиной-украинцем (или женщиной-украинкой) прочных отношений в этот период не построишь. Потому этой целью лучше задаться уже с 26 ноября. В этот день Венера войдет в зодиакальный знак Козерога, который всегда указывает на добротность, прочность и серьезность. Так что конец последнего месяца осени станет чудесным временем для бракосочетаний.

Читайте такжеБолезни знаков Зодиака: астролог рассказал, кому поберечь нервы, кому – печень, а кому – головуИнтересный период нас ждет во второй декаде ноября. 12 числа будет полнолуние, а 11-го – Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко, и в это время Меркурий будет проходить по диску Солнца, что можно будет наблюдать в телескоп. В следующий раз подобное явление будет через десять лет. Поэтому 11 ноября станет самой важной датой этого месяца. И все самое важное для вас и самое лучшее нужно загадывать и планировать именно в этот день, поскольку все эти замыслы с большой вероятностью скоро смогут реализоваться. Так что апофеоз месяца – это 11-12 ноября.

Однако с 13 по 18 ноября нас ждет критический период, когда возможны денежные потери, обманы. Венера будет в жестком аспекте к Нептуну. Категорически не советую в эти дни делать какие-либо важные покупки. Не стоит также проводить важные партнерские встречи, заключать сделки и что-либо оформлять.

19 ноября Марс, планета военных действий, переходит из мирного знака Весов в знак Скорпиона. Поэтому встреча об урегулировании конфликта на Донбассе, если она таки состоится, в идеале, должна быть запланирована и проведена как раз до этого времени. Потому что после 19 ноября возможна активизация военных действий и начало разного рода войн. И договориться тогда уж точно не удастся. Не исключено, что в мире может разгореться какой-то совершенно новый конфликт. Пока Марс находился в Весах, удалось довольно легко договориться сторонам на Ближнем Востоке, хотя ситуация серьезно накалялась. Но, в итоге, американцы, турки, курды и россияне договорились, по крайней мере, на время.

Так что после того, как Марс войдет в обитель Скорпиона, могут быть военные действия, в том числе и на Донбассе. Потому встреча "нормандской четверки" или Зеленского с Путиным должна состояться до этой даты.

Кроме того, Марс в Скорпионе всегда является предвестником разного рода катаклизмов. Особенно неблагоприятные в этом плане даты – 22-26 ноября, когда Марс, помимо прочего, будет еще и в оппозиции к Урану. В этот период высока опасность авиакатастроф, аварий, столкновений людей, активизация фанатиков и террористов, бунтов и переворотов. Могут также быть извержения вулканов и цунами.

Читайте такжеИнтроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков ЗодиакаИ, безусловно, вхождение Марса в Скорпион повысит аварийность в поездках, поэтому с 19 по 26 число не советую куда-либо ездить или летать, дабы не попасть в какую-либо негативную ситуацию. Также рекомендую избегать пребывания в толпе или на каких-то массовых и многолюдных мероприятиях – есть угроза терактов и взрывов в местах большого скопления людей.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Однако в целом в ноябре, особенно до 20 числа, благоприятно будет вернуться к старым проектам и к незавершенным делам, восстановить утраченные связи, в том числе с деловыми партнерами, с которыми по тем или иным причинам раньше дороги разошлись. Потому, если вы много-много лет не видели друга или одноклассника, то это лучшее время, чтобы вернуть нужных людей в свою жизнь.

Первые две декады ноября – это хорошее время для проведения ремонта, генеральной уборки, избавления от ненужных вещей. В этот период уместно вспомнить традицию итальянцев, которые выбрасывают старую мебель через окно.

Соединение Сатурна с Нептуном, которое будет сохраняться в этот период, обещает продвижение в духовных практиках, стремительный духовный рост, преуспевание в медитации и оккультных практиках. Это лучший месяц для подобных дел. Особенно пока Солнце в Скорпионе (до 22 ноября), благоприятным будет получение инициации и сокровенных знаний, обращение к астрологу или психологу. Все это может послужить мощным мотивирующим фактором для достижения поставленных целей и реализации задуманного в последствии.

С 20 ноября Меркурий вернется в директное движение. Да и вообще, последняя декада ноября будет супер-благоприятна. 20-30 ноября – самое блестящее время в ноябре. В это время появятся новые источники доходов, будут ладиться дела, начнется бурный рост. Те, кто настроен провернуть какое-то дело быстро (например, заработать быстрые деньги), смогут преуспеть именно после 20 числа. Особенно когда Венера войдет в Козерога, а произойдет это 26 числа, и сделает прекрасный аспект к Марсу и Урану, стоит регистрировать фирмы, оформлять сделки. Тогда же сойдутся Венера и Юпитер – планета больших перспектив и блестящего будущего.

Читайте такжеАстролог назвал самые рабские знаки ЗодиакаНоволуние 26 ноября может принести известия о смерти. В это время люди могут умирать просто косяками, к сожалению. Символ градуса, в котором произойдет новолуние – вдова, плачущая у гроба. Хотя 2019 год – не високосный, но "косить" людей будет именно под конец ноября.

27 ноября Нептун станет директным, поэтому откроется масса интересных возможностей, в том числе финансовых. Это время, когда может произойти озарение, придут новые идеи, как решить тот или иной вопрос, будут мощные творческие потоки. Также в этот период могут сниться вещие сны, предчувствие не будет подводить, а также стоит обращать внимание на приметы. Так что, в целом, 26-30 ноября – это очень благоприятные дни.

Гороскоп на ноябрь-2019 для всех знаков Зодиака

Счастливчики ноября:

Стрельцы. Супер-удачный период в ноябре будет у Стрельцов. Планеты большого и малого счастья – Юпитер и Венера – будут находиться именно в этом знаке Зодиака. Особенно их благотворное влияние будет ощутимо в конце месяца. Стрельцов ждет успех в любви, гармоничные партнерские отношения, счастливые супружеские отношения или удачное бракосочетание. Представителей этого знака ждет успех в том, что связано с обустройством и ремонтом их дома, крайне выгодными будут операции с недвижимостью. Перед Стрельцами откроются новые возможности заработка, особенно будет фартить предпринимателям и тем, кто не боится риска и авантюр.

Рыбы. Ноябрь для Рыб станет прекрасным временем. Удачно сложатся их дальние поездки, если таковые намечены. Девушки-Рыбы могут в это время выйти замуж за иностранца или встретить за границей своего будущего супруга. Рыбы в ноябре могут заняться повышением квалификации, уровня образования, посему, если в ноябре они отправятся на какие-то курсы или тренинги, это даст хороший результат и очень им пригодится. Среди прочего, Рыбы могут преуспеть в изучении оккультных наук. Кроме того, ноябрь для представителей этого знака станет отличным временем, чтобы заняться своим здоровьем: либо начать лечение, либо предпринять какие-то действия для профилактики каких-либо заболеваний, либо просто оздоровиться и восстановить силы. Планета, управляющая Рыбами, Нептун будет в очень благоприятном положении к Сатурну, что сулит представителям этого знака профессиональные достижения. Очень хороший месяц для Рыб, главное – не перегрузить себя делами. Рыбам нужно наконец расслабиться и выспаться.

Козероги. Весьма благоприятный месяц в плане реализации задуманного ждет Козерогов в виду того, что Сатурн, управитель Козерога, делает хороший аспект. Планы, проекты, дела, карьера, новые возможности, достижение поставленных целей – все это будет в ноябре у Козерогов. Если кто-то из представителей этого знака всю жизнь мечтал покорить какую-то горную вершину, взобраться на Джомолунгму, то не стоит медлить – в ноябре нужно реализовывать свои мечты. Для Козерогов будут открыты все дороги, звезды им дают карт-бланш. Козероги будут на гребне волны удачи.

Читайте такжеАстролог назвал таланты каждого знака ЗодиакаСкорпионы. Хорошим ноябрь будет и у Скорпионов. Особенно в том, что касается восстановления связей, контактов, дружеских отношений, Скорпионы преуспеют. Представителям этого знака в ноябре можно заняться своим образованием, и это будет полезно для них. Им также будет везти во всем, что будет делаться в партнерстве. В коммуникации, общественной сфере и торговле Скорпионам будет фартить. Чем больше возможностей для реализации планов и проектов, которые появятся у них в этом месяце они используют, тем больше перспективных, удачных и долгосрочных проектов у них может появиться на будущее.

Неудачники ноября:

Тельцы. Марс во второй половине ноября входит в оппозиционный Тельцу знак – Скорпион, а в первой половине он будет находиться в сложном для Тельца знаке – Весы. Поэтому Тельцов ждут сложности в работе, конфликты, предательства, подставы. Также у представителей этого знака будет весьма повышенная травмоопасность в ноябре. Им нужно быть предельно аккуратными на дорогах, а в неблагоприятные и аварийные дни им вообще лучше избегать поездок. Тельцам следует полностью отказаться от дальних путешествий в ноябре. Этот период для них также будет неблагоприятным периодом, когда лучше воздержаться от перемен. Тельцам лучше затаиться и переждать это время, сидя тише воды, ниже травы.

Весы. Представителей этого знака ждет неудачный период, к тому же, травмоопасный, как и у Тельцов. Весам нужно остерегаться предательства и пакостей. Тайные враги могут "подложить свинью". В этом месяце Весам стоит воздержаться от каких-либо финансовых рисков, иначе можно разориться, а также не играть в азартные игры, иначе их постигнет проигрыш и финансовые неудачи.

Читайте такжеАстролог рассказал, какие знаки Зодиака компании не хотят брать на работуДевы. У Дев в ноябре часто будут возникать сложности в отношениях с противоположным полом. В их жизни могут быть расхождения, разводы, сложные ситуации в семье. Девам в этом месяце лучше не брать кредитов (так как будут трудности с возвратом) и не одалживать никому денег, иначе долг им могут не вернуть.

Овны. Ноябрь у Овнов будет полон конфликтов, сложных ситуаций и размолвок с партнерами, в том числе бизнес-партнерами. Возможны также открытые противостояния, суды и следствия. Не все так гладко у Овнов будет и в семейной жизни – с супругой или супругом будут неизбежны неприятные ситуации.

Нейтральным ноябрь будет для следующих знаков:

Близнецы. У Близнецов будет прекрасная вторая половина месяца, особенно удачно и легко будут складываться отношения с противоположным полом. Более того, в этот период они могут встретить того, кто в последствии станет их брачным партнером. Да и в целом, во второй половине ноября у Близнецов отлично будут выстраиваться любые партнерские отношения. Однако первая половина месяца едва ли порадует Близнецов. Особенно первые десять дней станут травмоопасным периодом для них. В это время Близнецов ждут травмы, опасности, обман, разочарования и просто жуткие стечения обстоятельств. В первой декаде ноябре Близнецам лучше не проводить встреч и договариваться о чем-то важном для них.

Раки. У Раков более-менее благоприятной будет первая половина ноября. Особенно благоприятно будет складываться то, что касается возвращения домой, сменой местожительства и возвратом на историческую родину. Одним словом, в это время Раки будут стремиться вернуться в родные пенаты, и им это удастся. Удачно у Раков будут складываться любые дела и операции с недвижимостью. Они легко смогут восстановить в это время утраченные связи, найти родственников, с которыми давно не виделись. Но во второй половине месяца Ракам не будет везти в работе и карьере. Их ждут какие-то подлянки и гнусности со стороны коллег, конфликтные ситуации с начальством. Вплоть до того, что Раков могут просто так незаслуженно уволить. Поэтому Ракам стоит держать ухо востро во второй половине ноября.

Львы. У Львов очень благоприятной будет вторая половина ноября. У них все будет замечательно. Их будет ждать успех и гармония в любви. Им будет фартить в игре, они сумеют сорвать куш или легко получить много денег. Перед ними откроются новые возможности, будут новые многообещающие планы и проекты. Львам все будет удаваться после 15 ноября. А вот первая половина месяца станет для Львов стойким периодом трудностей и препятствий. Львам лучше никому в это время не верить и быть внимательными, во всем ища подвох. Кроме того, возможны проблемы со здоровьем, в частности, многие Львы могут простудиться.

Читайте такжеЗаядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошадиВодолеи. Удача в ноябре для представителей этого знака будет переменчивой. Именно Водолеям больше, чем кому-либо, будет везти в плане реализации задуманного, так как Нептун экзальтирует в Водолее, а Сатурн управляет им. Особенно позитивной будет вторая половина месяца. Это хорошее время для творчества, открытия каких-то групп, бизнеса, предпринимательства. Перед Водолеями откроются новые горизонты и возможности. Возможны также поездки за рубеж, при этом Водолеи в этом месяце могут найти себя за границей, неожиданно в другой стране у них могут найтись друзья и соратники. Однако в первой декаде ноября для Водолеев существует большая опасность ДТП и несчастных случаев. А так, очень позитивный месяц для Водолеев, когда будет внедрены какие-то новшества в их жизнь, что позже принесет существенную финансовую отдачу.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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