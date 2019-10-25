Астрологи объяснили, что нельзя надевать в субботу / 1zoom.ru

В субботу нельзя надевать красное. Ведь это день Сатурна, у которого с этим цветом вражда.

Как пояснили астрологи Telegram-канала Сухарева башня, цвета Сатурна – черный и темно-синий. Одежду этих цветов и рекомендуется надевать по субботам. Еще их можно комбинировать с зеленым (цвет Меркурия) и розовым (Венеры) цветом. И Меркурий, и Венера – планеты-друзья Сатурна.

"Надев красную вещь в день Сатурна, вы привлечете энергию Марса или Солнца, спровоцировав на уровне вашего микрокосмоса соединение Сатурна с этими планетами… Надев в субботу "солярную" одежду, вы искусственно создадите коллизию в Стрельце (там сейчас идет транзитом Сатурн) и в том доме вашего гороскопа, которому соответствует этот знак", – рассказали эксперты.

Читайте такжеУличная мода на осень 2019: какие пальто модные этой осенью – тренды и фотоОни напомнили, что Солнце и Сатурн считаются непримиримыми врагами. Эти две планеты упоительно крушат дом, в котором находятся вдвоем.

Таким образом, красный цвет в субботу запускает непредвиденные сценарии, разрушая отличные планы и подкидывая противные сюрпризы.

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