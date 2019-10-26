  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви

26 октября 2019, 17:11

Кошелек Дев может серьезно "пополнеть", сулит гороскоп 2019.

Овнам гороскоп на завтра прогнозирует небывалый фарт - Гороскоп на 2019
Овнам гороскоп на завтра прогнозирует небывалый фарт / Скриншот

Гороскоп на День автомобилиста - на воскресенье, 27 октября (29 лунный день, убывающая Луна в Весах) порекомендовал знаку Зодиака Овен небывалый фарт, а Стрельцам и Козерогам - "подлить масла" в огонь любви.

Ракам гороскоп 2019 советует попробовать решить задачи, которые казались нерешаемыми, а Девам стоит "откопать" давно забытое желание и наконец-то воплотить его в жизнь.

День автомобилиста 2019: к чему готовиться Овнам, Стрельцам, Козерогам, Ракам и Девам

Овен - гороскоп на 27 октября 2019

Организуйте день так, чтобы фарт помог вам решить важные задачи и довести до ума важные дела. Не рассчитывайте на очень легкие победы. Лучше действовать в одиночку и не браться за дела, которые для вас темный лет. Гороскоп на завтра советует "спешить неспеша" и не разбрасываться деньгами.

Рак - гороскоп на 27 октября 2019

У Раков накопилось много знаний и внутренней силы, поэтому им по плечу трудовые подвиги. Попытайтесь действовать рационально и не принимать необдуманные решения. Поберегите себя - гороскоп 2019 предупредил, что есть вероятность мелких травм. Возможны позитивные изменения в финансовой сфере. 

Дева - гороскоп на 27 октября 2019

Измотанные делами Девы могут немного "ожить", если чем-то серьезно порадуют себя за потраченные силы.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог "указала" правильный путьПопытайтесь обращать внимание на мелочи - в делах они могут сыграть ключевую роль. В День автомобилиста на работе не стоит слишком сильно расслабляться. Вероятно, кошелек серьезно пополнится.

Стрелец - гороскоп на 27 октября 2019

Сюрприз может придать отношениям новизны. Возможны подножки от судьбы, однако ни в коем случае не стоит вешать нос - гороскоп на завтра предостерег, что из-за унылой мины можно растерять союзников. Не теряйте бдительность - новые знакомые могут подкинуть новые проблемы.

Козерог - гороскоп на 27 октября 2019

Отношения можно освежить, если вместе решиться на какой-то безумный поступок, главное - не перегнуть палку. Если вы наделали глупостей в отношениях - неплохое время, чтобы прийти с повинной.

Возможно, вас будут заманивать на неправильный путь - гороскоп 2019 настоятельно рекомендует "делать погромче" голос совести. Помните - все тайное рано или поздно становится явным.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 всех знаков Зодиака Овнам прогнозировались разводы, Стрельцам - новые возможности, Козерогам и Ракам - проблемы на работе, а Девам звезды сулили хорошее время для важных покупок.

рак гороскоп Зодиак Стрелец Овен Дева Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:11
Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
16:58
У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно Фото
16:40
Умер участник Песняров Олег Молчан Видео
16:30
Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов
16:06
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
15:50
"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск Фото Видео
15:19
Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения Видео
15:00
В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"
14:51
В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны Фото Видео
14:41
"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове Фото Видео
14:06
Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины
13:47
"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане
13:33
У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство
13:05
Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь Видео
13:00
Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото Фото Видео
12:39
Киев накроет снег: синоптик назвал дату Фото
12:04
"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии
11:43
Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков
11:34
"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля
11:25
Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России
10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
09:36
Маникюр кошачий глаз – модный и красивый осенний маникюр - 33 фото Фото Видео
09:20
"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в Украине Видео
09:15
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
09:14
Гороскоп на 26 октября 2019: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту
08:53
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
08:45
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
08:40
Украина рванула в рейтинге Doing Business. И толку? мнение
08:03
Слабое звено: программу снова пускают в эфир – когда и где смотреть
07:54
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
07:34
"Фейк уже опровергли": появились новые подробности в деле Пашинского Видео
07:24
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
07:15
"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети
06:57
Почему у Зеленского не получится спасти Украину мнение
06:33
"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре
06:01
Под Одессой маршрутка прямо на ходу пошла под землю
05:29
Макияж глаз: как правильно нарисовать стрелки, советы, лучшие идеи на фото Фото
05:04
Эксперт предупредил, когда Россия способна устроить обострение на Донбассе
04:25
"Сочно": Дорофеева в трусах Позитива взбудоражила сеть новым фото
03:42
Ехала домой: в Тернопольской области произошел ужасный случай из-за ямы
02:53
Привлечет деньги и связи: что сулит гороскоп стрижек на ноябрь 2019
02:21
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
02:10
Смертельные развлечения: россиянка умерла на курорте в Турции
01:31
Эксперты дали 10 советов, как правильно мыть голову
00:48
В Киеве на Печерске произошел страшный инцидент Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять