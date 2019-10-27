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Гороскоп на новолуние 2019: как не утонуть в долгах

27 октября 2019, 17:08

Двум знакам Зодиака гороскоп 2019 порекомендовал беречь каждую копейку.

В новолуние в октябре Овнам и Близнецам звезды рекомендуют воздержаться от кредитов
В новолуние в октябре Овнам и Близнецам звезды рекомендуют воздержаться от кредитов / Скриншот

В понедельник, 28 октября, будет новолуние 2019, и Луна окажется в Скорпионе - такая "гремучая" смесь сулит всем знакам Зодиака очень непростой день. С самыми крупными неприятностями могут столкнуться Овен, Близнецы, Лев и Весы.

Овнам и Близнецам гороскоп на завтра порекомендовал беречь каждую копейку и не просить денег взаймы - из-за кредита можно утонуть в долгах.

Новолуние в октябре 2019: к чему готовиться Овнам, Близнецам, Львам и Весам

Овен - гороскоп на 28 октября 2019

Необходимо отложить крупные, да и средние покупки. Может показаться, что вас провоцируют на грубости, однако это не так - окружающие будут "наэлектризованы". Пытайтесь побороть негатив в себе - гороскоп 2019 советует сторониться очень эмоциональных дискуссий и пресекать конфликты в зародыше. Будьте мудрее и не слишком расслабляйтесь в рабочее время.

Близнецы - гороскоп на 28 октября 2019

Если денег не хватает на какую-либо не жизненно необходимую вещь - тогда лучше повремените с покупкой и не ищите финансовой помощи на стороне. Неблагоприятный день, чтобы что-то кардинально менять - гороскоп на завтра порекомендовал по возможности отложить изменение вида деятельности или места работы. Возможно получение интересного предложения. Не стоит рассчитывать на безвозмездную помощь - за все придется платить.

Лев - гороскоп на 28 октября 2019

Львам грозит "атака" негативных эмоций, но с ними может помочь справиться любимый человек. Новолуние 2019 - неудачное время для очень серьезных дел, связанных с деньгами. Необходимо много раз подумать перед тем, как сделать какой-либо ответственный шаг. Повремените с переменами в себе, возможно, вы для себя слишком придирчивый критик.

Весы - гороскоп на 28 октября 2019

Весам грозят конфликты, которые могут завершиться открытой враждой или даже рукоприкладством. Постарайтесь словесно не бить собеседников в болезненные места. Гороскоп 2019 советует вообще свести к минимуму количество диалогов. Если молча и качественно делать свое дело - риск склок минимальный. Включайте трезвый расчет - если перестать считать деньги, могут возникнуть проблемы. 

Напомним, в астрологии считается, что новолуние негативно отражается на человеке - в этот день можно чаще столкнуться с агрессией, начатым в этот период делам грозит крах, обостряются болезни сердца.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 28 по 31 октября на дорогах будет повышенная аварийность. Эксперт добавил, что позже - в начале ноября - аварийность будет крайне повышена.

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