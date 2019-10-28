Гороскоп на сегодня: как в новолуние 2019 не навлечь губительные долги

В новолуние в октябре двум знакам Зодиака звезды порекомендовали воздержаться от кредитов / Скриншот

В понедельник, 28 октября, у всех знаков Зодиака ожидается очень непростой день из-за "гремучей" смеси - будет новолуние 2019, и Луна окажется в Скорпионе. Звезды предупреждают, что самые крупные неприятности грозят Овнам, Близнецам, Львам и Весам.

Гороскоп на сегодня посоветовал Овнам и Близнецам считать каждую копейку, беречь деньги и не просить денег взаймы - из-за кредита можно утонуть в долгах.

Новолуние в октябре 2019: к чему готовиться Овнам, Близнецам, Львам и Весам

Овен - гороскоп на 28 октября 2019

Необходимо отложить крупные, да и средние покупки. Может показаться, что вас провоцируют на грубости, однако это не так - окружающие будут "наэлектризованы". Пытайтесь побороть негатив в себе - гороскоп 2019 советует сторониться очень эмоциональных дискуссий и пресекать конфликты в зародыше. Будьте мудрее и не слишком расслабляйтесь в рабочее время.

Близнецы - гороскоп на 28 октября 2019

Если денег не хватает на какую-либо не жизненно необходимую вещь - тогда лучше повремените с покупкой и не ищите финансовой помощи на стороне. Неблагоприятный день, чтобы что-то кардинально менять - гороскоп на сегодня порекомендовал по возможности отложить изменение вида деятельности или места работы.

Возможно получение интересного предложения. Не стоит рассчитывать на безвозмездную помощь - за все придется платить.

Лев - гороскоп на 28 октября 2019

Сегодня Львам грозит "атака" негативных эмоций, но с ними может помочь справиться любимый человек. Новолуние 2019 - неудачное время для очень серьезных дел, связанных с деньгами.

Читайте такжеГороскоп на неделю: что нельзя делать, и когда быть предельно аккуратными на дорогеНеобходимо много раз подумать перед тем, как сделать какой-либо ответственный шаг. Повремените с переменами в себе, возможно, вы для себя слишком придирчивый критик.

Весы - гороскоп на 28 октября 2019

Весам грозят конфликты, которые могут завершиться открытой враждой или даже рукоприкладством. Постарайтесь словесно не бить собеседников в болезненные места. Гороскоп 2019 советует вообще свести к минимуму количество диалогов. Если молча и качественно делать свое дело - риск склок минимальный. Включайте трезвый расчет - если перестать считать деньги, могут возникнуть проблемы.

Напомним, считается, что новолуние негативно отражается на человеке - в этот день можно чаще столкнуться с агрессией, начатым в этот период делам грозит крах, обостряются болезни сердца.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 28 по 31 октября на дорогах будет повышенная аварийность. Эксперт добавил, что позже - в начале ноября - аварийность будет крайне повышена.