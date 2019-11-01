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Новый год без снега и тепла: астролог рассказал о погоде в ноябре и декабре

1 ноября 2019, 06:16

По словам Росса, учитывая тенденцию к потеплению зимой, скоро в Украине будут выращивать пальмы.

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Астролог рассказал, какой будет погода в ноябре и декабре / 1zoom.ru

Украину ждут весьма теплые ноябрь и декабрь, минусовая температура будет, но довольно редко. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, первый снег в Украине выпадет в начале ноября.

"Благодаря Сатурну, находящемуся в гармоничном аспекте к Нептуну, у нас не будет в эти месяцы больших осадков: ни дождей, ни снега. Сатурн всегда указывает на холода-морозы, но ввиду этого гармоничного аспекта, могу вас заверить, что больших похолоданий в ноябре-декабре не будет", – отметил Влад Росс.

По словам Росса, весь декабрь в Украине будет сохраняться погода поздней осени.

"Звезды говорят, что в ноябре мы можем рассчитывать в среднем на 5-10 градусов тепла, а в декабре – на 0-5 градусов тепла. Минусовых температур будет очень мало. Небольшие морозы, небольшие минусы нас могут ждать лишь в 20-х числах декабря", – добавил астролог.

Настоящая зима наступит для украинцев вместе с крещенскими морозами, уверяет Росс.

"Наиболее существенное похолодание планируется звездами на вторую половину января и первую половину февраля. На Крещение действительно ударят сильные морозы благодаря выносу арктического воздуха с Северного Ледовитого океана", – уточнил Влад Росс.

И Новый год 2020, по прогнозу астролога, Украина снова может встретить без снега.

К слову, недавно и в Укргидрометцентре спрогнозировали, что украинцев ждет теплая зима – мол, в прошлом году по температурному режиму зима была выше нормы, и такая же тенденция должна сохраниться этой зимой. Так что и прогноз синоптиков, и астрологический прогноз о теплой зиме полностью сходятся.

"Со своей стороны, могу добавить, что это своего рода аномалия, потому что, например, для Киева среднесуточная температура в декабре – это -5 градусов. Даже для Одессы в первый месяц зимы среднесуточная температура в предыдущие годы составляла -1 градус", – отметил Влад Росс.

"Такого тепла раньше зимой не было. Наверное, скоро в Украине будем сажать пальмы. По крайней мере, виноград в Киевской области уже начали выращивать, хотя ранее климат Киева для виноградников был совершенно некомфортным и неподходящим", – резюмировал астролог.

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