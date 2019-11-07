Астролог рассказал, кому грозят посадки, и куда сбежит Порошенко от тюрьмы

Астролог назвал дату, когда Порошенко сбежит из Украины

Несмотря на задержание Гладковского, Пашинского, Бровченко и других, говорить о судебных решениях и посадках чиновников времен Порошенко еще рано. Об этом в комментарии Главредузаявил астролог Влад Росс.

Более того, по словам астролога, несмотря на то, что в отношении экс-президента Порошенко тоже ведется не одно расследование, он вряд ли окажется за решеткой.

"Порошенко сумеет вовремя покинуть Украину, попросту – сбежит. По некоторой информации, он уже начал вывозить картины и мебель из своего дома в Козине. Скорее всего, 1 января 2020 года Порошенко уже не будет на территории нашей страны", – отметил Росс.

Астролог уверен, если Петр Алексеевич останется в Украине, то хотя бы одно из 12-ти дел, возбужденных против него, обязательно сыграет, и в этом случае его непременно посадят.

"Однако я прогнозирую, что Порошенко выедет за границу и благодаря этому избежит тюрьмы", – добавил Росс.

По мнению астролога, осядет экс-президент в Лондоне, но периодически будет наведываться на свою виллу в Марбелье, в Испании, где будет отдыхать.

"Неслучайно Порошенко уже проведал свою куму Гонтареву в столице Великобритании. Там же уже "подтягивает английский язык" его второй кум – Луценко. Так что вполне вероятно, что сбежит Порошенко именно туда, к своим кумовьям", – отметил Влад Росс.

По слова астролога, исход всех громких коррупционных и не только дел в отношении "попередников" зависит от того, кто будет генеральным прокурором Украины.

"Пока ГПУ возглавляет Рябошапка, никого не посадят. Он мог бы посадить Порошенко, но не успеет, так как тот "смоется". Да и решать тут больше будет настрой Портнова, у которого серьезный зуб на Порошенко", – уверен Росс.

Что же касается Турчинова, Парубия, Пашинского, Гладковского и многих других, то, по словам Влада Росса, они могут спать спокойно, пока Рябошапка остается генпрокурором – он никого не посадит.

"Рябошапка договорится со всеми. Он – Весы, а Весы всегда договариваются", – отметил астролог.

А вот при другом генпрокуроре, по его словам, все может быть, но нужно посмотреть, кто им станет.

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