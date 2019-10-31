Пузырь лопнет: астролог рассказал, когда рухнет гривна

Астролог рассказал, как скандал с песней Квартала 95 о Гонтаревой сказался на настроениях иностранных инвесторов

До конца года курс гривны будет сохраняться в привычных для украинцев рамках – 24-27 гривен за доллар. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Однако, по прогнозу астролога, такое положение вещей сменится с началом мирового финансового кризиса.

"Та стабилизация гривны, которую мы сейчас наблюдаем, произошла благодаря тому, что иностранцы вкладывают в долг Украины, то есть скупают ОВГЗ. А это сейчас служит неким заменителем МВФ. Но этот "пузырь" лопнет сразу после начала мирового кризиса, который произойдет в конце 2019-го или в начале 2020-го года. Как только начнется кризис, гривна рухнет", – отметил Росса.

Читайте такжеДоллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца годаПока что, до конца этого года, по словам Влада Росса гривна будет более-менее стабильна

"В пределах 24-26 гривен за доллар, в крайнем случае – до 27. Этот "коридор" значений уже стал привычным для всех украинцев", – уточнил астролог.

Кроме того, Влад Росс опроверг слова министра экономики Украины Тимофея Милованова о том, что из-за скандала с Кварталом 95 и Хором Веревки, которые показали номер об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и ее сгоревшем доме в Гореничах, негативно скажутся на настроениях иностранных инвесторов, потому что те ассоциируют власть и Квартал 95.

"Иностранные инвесторы не смотрят Квартал 95, потому эта история с песней про Гонтареву "Горіла хата, палала" им параллельна. Если бы инвесторы смотрели Квартал 95 и другие юмористические выступления на Западе, например, про Дональда Трампа или Джо Байдена, то США уже давно бы засыпались! Поэтому все то, что наговорил Милованов – это полная туфта!", – убежден астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.