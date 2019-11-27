Раковая опухоль и траур: астролог сделал пугающий прогноз для Тимошенко

Астролог рассказал, получит ли Тимошенко влиятельную должность / фото Александра Прокопенко

27 ноября отмечает свой 59-ый день рождения лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Судя по ее годовому гороскопу – соляру, начинающийся для нее год будет весьма напряженным. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В дом семьи войдут две планеты сложностей и смерти. Это говорит о том, что у Юлии Владимировны в семье может случиться какое-то большое разочарование, горе или даже траур. Потому ей нужно очень беречь своих близких. Управитель годового гороскопа Тимошенко – Плутон, символ смерти и преображения, а также в доме семьи – Сатурн, планета большого несчастья", – отметил Росс.

Кроме того, астролог настоятельно порекомендовал Юлии Тимошенко следить за своим здоровьем.

Читайте также"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолуния"Есть опасность обнаружения опухолей, в том числе и злокачественных. Предупрежден, значит, вооружен, потому Юлии Владимировне нужно регулярно обследоваться и проверяться", – уточнил Влад Росс.

В целом, по словам Росса, год для Юлии Тимошенко будет сложным, а реализация ее политических амбиций или достижение каких-либо политических целей – маловероятно

"Хорошо, что в этом году в Украине не будет никаких выборов, иначе Тимошенко везде бы проиграла. Она – из тех, кто не успокоится, пока не добьется своего, а в случае Юлии Владимировны – пока не займет свое кресло. А в какое кресло она метит, всем и так известно. Но, тем не менее, никакие новые должности в ближайший год Тимошенко не светят", – добавил астролог.

"В этом году Юлии Владимировне следует сосредоточиться на своем здоровье и своей семье, немного снизив обороты в политике и общественной жизни", – резюмировал Влад Росс.

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